Il meurt en plein enterrement de l'un de ses proches, submergé par l'émotion

En Guadeloupe, un homme est mort pendant un enterrement. Âgé de 70 ans, il a fait un arrêt cardiaque pendant la cérémonie, alors qu’il était submergé par l’émotion.

Il est déjà arrivé que des personnes décédées reviennent à la vie pendant leurs obsèques, comme cette femme déclarée morte qui s’est réveillée dans son cercueil au milieu de son enterrement. Cependant, il arrive aussi parfois que des personnes meurent pendant la cérémonie, comme cette femme de 39 ans morte d’une crise cardiaque pendant les funérailles de son beau-père.

Crédit photo : iStock

Le 22 décembre, un drame similaire s’est produit pendant des obsèques au Lamentin, en Guadeloupe. Alors qu’une assemblée s’était réunie près d’un cimetière pour l’enterrement d’un défunt, un homme a été victime d’un arrêt cardiaque. L’événement s’est produit aux alentours de 9h45 du matin.

Il meurt d’un arrêt cardiaque

Il s’agissait d’un proche du défunt âgé de 70 ans. Submergé par l’émotion, l’homme s’est effondré au sol et a perdu connaissance, comme le rapporte France-Antilles. Les pompiers ont rapidement été alertés pour une “suspicion d’arrêt cardiaque”.

Crédit photo : iStock

Face à cette situation extrêmement grave, les secours sont intervenus rapidement. Une fois sur place, les pompiers ont tout fait pour tenter de réanimer le septuagénaire, dont le coeur s’était bien arrêté. Après un long massage cardiaque, il a finalement été déclaré mort.

Une cellule psychologique mise en place

Ce drame a été un véritable choc pour les personnes présentes qui affrontaient déjà une triste journée. Après avoir vécu la mort successive de deux êtres chers, dont une sous leurs yeux, leur peine était immense. Une cellule psychologique a été mise en place pour les aider à surmonter ce drame.

En plus de cela, une enquête va être menée afin d’en apprendre plus sur les circonstances exactes du décès, bien que la cause cardiaque semble établie.