Un homme reçoit 300 000 euros d'amende... alors qu'il n'a pas de voiture

Dans les Hauts-de-Seine, un homme a été confronté à une situation insolite : il a reçu 300 000 euros d’amende alors qu’il n’avait pas de voiture. Explications.

Quand on a une voiture, nous pouvons recevoir des amendes et des contraventions pour des excès de vitesse ou des stationnements gênants. Bien qu'il existe une astuce permettant d'éviter les amendes de stationnement, il n'est pas toujours possible d'éviter ces contraventions. C’est ce qu'a vécu un enseignant originaire des Hauts-de-Seine, qui a reçu de nombreuses amendes pour un total de 300 000 euros. Le hic ? L’homme n’avait pas de voiture !

Crédit photo : iStock

En menant l’enquête, l’homme a découvert qu’il était victime d’une usurpation d’identité, raison pour laquelle il recevait autant d’amendes. Selon Midi Libre, il a également découvert que 400 véhicules étaient à son nom. Nombreuses de ces voitures, conduites par d’autres personnes, ont été contrôlées pour des infractions au Code de la route.

Une usurpation d’identité

L’enseignant s’est rendu compte de la supercherie en recevant un courrier de la préfecture de Lille lui demandant de fournir des preuves d’achats et de ventes de véhicules. C’est à ce moment-là que l’homme a découvert qu’il existait de nombreuses amendes à son nom. La faute reviendrait à un homme qui a créé une société d’achats et de ventes de voitures dans le nord de la France. Selon l’enseignant, cet homme aurait volé son nom en trouvant ses documents d’identité dans les poubelles d’une agence immobilière, à qui il avait envoyé ses dossiers quelques temps plus tôt pour trouver un appartement.

Crédit photo : iStock

Finalement, l’usurpation d’identité a été reconnue et l’enseignant n’aura pas à payer toutes ces amendes. Aujourd’hui, la victime de l’affaire pointe la responsabilité de l'État et l’a assigné en justice, ce qui lui a permis d’obtenir 3 000 euros d’indemnisation. Un montant jugé trop faible par rapport aux frais de justice engagés ainsi qu’au préjudice personnel.

Ce n'est pas la première fois qu'un homme est victime d'usurpation d'identité dans le cadre de la conduite. En France, on estime que 1 million d'automobilistes ont déjà été victimes de l'arnaque à la doublette. Une femme originaire de Charente, victime d'une usurpation de sa plaque d'immatriculation, a également été contrainte de payer des milliers d'euros pour des infractions qu'elle n'avait pas commises. Des faits qui doivent nous faire redoubler de vigilance.