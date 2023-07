«Un danger pour les mineurs» : ce livre jeunesse interdit à la vente pour une raison bien précise

Il y a quelques jours, un arrêté a été signé par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, pour interdire la vente d’un livre à destination des enfants. Voici pourquoi.

Crédit photo : Maria Tsygankova/ iStock

En septembre 2022 est paru le livre Bien trop petit, écrit par Manu Causse. Mais dix mois plus tard, le livre a été interdit à la vente. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a signé un arrêté le 18 juillet dernier pour interdire la vente du livre aux mineurs.

Comme le révèle le site spécialisé en littérature, ActuaLitté, l’arrêté indique que le roman, « manifestement destiné à la jeunesse », contient « la description complaisante de nombreuses scènes de sexe très explicites » et ce, « à travers le récit d’une fiction imaginée par le personnage principal – notamment en pages 61 et 62, 85 et 86, 90 à 94, 105 à 108, et 158 à 160 ».

Selon le ministre, l'œuvre de Manu Causse « constitue un contenu à caractère pornographique, présentant de ce fait un danger pour les mineurs qui pourraient l’acquérir ou le consulter ». Dès lors, il est interdit « de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs » le roman jeunesse, stipule l’arrêté.

La maison d’édition conteste l'interdiction du livre

Crédit photo : Wachiwit/ iStock

La maison d’édition du roman ne compte pas s’arrêter là et rappelle que la mention « à partir de 15 ans » figure en quatrième de couverture. Pas suffisant selon le gouvernement et la commission de surveillance et de contrôle des publications à destination des enfants et des adolescents.

Malgré l’arrêté, la maison d’édition veut faire tout son possible pour que Bien trop petit « continue à exister ». Selon elle, la littérature représente une importance « dans les combats qui restent à mener ».

Pour rappel, le livre Bien trop petit raconte l’histoire de Grégoire, un adolescent complexé après qu’un camarade de classe s’est moqué de la taille de son sexe lors d’une sortie à la piscine. « Il n’a plus envie d’aller au lycée et se réfugie dans l’écriture. Ses textes, postés sur un forum, attirent l’attention d’une certaine Kika, qui lui demande d’aller plus loin dans l’érotisme. Elle sera sa première lectrice et aussi sa première critique », précise le résumé du livre.