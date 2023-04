Sa fille de 19 ans accuse sa nouvelle compagne de 26 ans d'être « intéressée par l'argent » à un dîner, il coupe aussitôt les ponts avec elle

Un papa divorcé a raconté la dispute qu’il a eu avec sa fille de 19 ans alors qu’il présentait sa nouvelle petite amie à sa famille. En plein dîner, la jeune fille n'a pas caché ce qu’elle pensait de la compagne de son père avant de quitter la table.

Un trentenaire s’est saisi du forum Reddit pour avoir l’avis des internautes avec une dispute survenue avec sa fille de 19 ans. Il raconte tout d’abord qu’il n’a jamais été réellement proche de sa fille depuis son divorce avec son ex-femme.

« Après que sa mère et moi avons divorcé quand elle avait 13 ans, je l'ai vue peut-être une fois tous les 2-3 mois et les anniversaires/ vacances. Je m'en veux, après le divorce, je suis entré dans une sorte de crise de la quarantaine [il précise qu’il était au début de sa trentaine] ».

Le papa poursuit en indiquant qu’il enchaînait des relations peu sérieuses jusqu’à sa compagne actuelle, rencontrée il y a six mois. Est alors venu le temps pour lui de franchir un pas et de la présenter à sa famille.

Les internautes défendent la jeune fille et fustigent le comportement du papa

Le papa raconte qu’il a organisé un dîner il y a plusieurs mois avec ses parents, ses frères et sœurs et leurs partenaires ainsi que sa fille. « J'avais l'impression que notre relation était à un point où je voulais la présenter comme ma petite amie à la famille. Et tout le monde semblait l'aimer, nous avons eu un dîner amusant », écrit-il.

Mais l’ambiance joviale va vite tourner au vinaigre. « Mais ensuite, après quelques verres de vin, ma fille et moi avons eu cette petite dispute. Honnêtement, je ne me souviens même pas de quoi il s'agissait et pendant cette dispute, elle a traité ma petite amie de “chercheuse d'or” et est partie peu de temps après. Elle a, en gros, gâché tout le dîner ».

L’insulte de la jeune fille n’est pas étrangère à son papa qui connaît la raison. Il avoue lui-même dans sa publication la relation superficielle qu’il entretient avec sa compagne : « Je ne suis pas délirant, je sais que l'une des raisons pour lesquelles ma petite amie est avec moi est l'argent et je suppose que tous les autres membres de la famille le savent aussi, de la même manière que l'une des raisons pour lesquelles je suis avec ma petite amie est son apparence ».

Lors d’un barbecue qu’il organisait en présence d’amis et de membres de sa famille, l’homme n’a pas invité sa fille. Il indique qu’il sait qu’elle n’apprécie pas sa compagne et qu’il ne souhaitait pas que la dernière situation se reproduise. Cette dernière l’a très mal pris et le lui a fait savoir. « Ma fille a découvert qu'elle n'était pas invitée, elle m'a envoyé des messages de colère me traitant de "connard narcissique égoïste" ». Et pour couronner le tout, la sœur du papa a pris position pour sa nièce. Le papa ne comprend pas et a demandé l’avis des internautes.

Ces derniers ont été catégoriques et ne se sont pas fait prier. Ils l’accusent d’abandonner sa fille et de privilégier sa relation superficielle avec sa compagne. « Vous reconnaissez donc qu'elle est avec vous au moins en partie pour votre argent… mais votre fille n'a pas le droit de partager cette opinion ? Profitez bien de votre statut de sugar-daddy, il est clair que vous n'avez aucun intérêt à avoir une vraie relation avec votre enfant », a fustigé un internaute.

Un autre a répondu : « Sugar-daddy est le seul rôle de papa dans lequel vous ne serez jamais bon ».