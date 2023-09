Une maman découvre que son fils autiste est séparé des autres en classe avec un paravent face à lui

En Écosse, une mère de famille s’est indignée du traitement réservé à son fils, atteint d’autisme, par son école. Elle a même décidé de le déscolariser temporairement. Et ses raisons semblent être plutôt légitimes.

La scolarisation des enfants souffrant d’autisme est très souvent un épineux problème pour les écoles. Et parfois, celles-ci prennent des mesures assez atypiques pour tenter de cadrer l’attention des enfants concernés.

Seulement voilà, là on doit s’attendre à une approche humaine, on constate que des établissements scolaires choisissent des solutions qui peuvent choquer. C’est le cas d’une école située dans la banlieue d’Édimbourg, en Écosse, où une mère de famille a choisi de déscolariser son enfant autiste après avoir découvert comment il y était traité.

Répondant au nom de Ana Martinez et âgée de 47 ans, elle est maman de deux enfants, une fille nommée Haizea, 9 ans, et un garçon nommé Markel, 6 ans. Auprès du média local Edinburgh Live, elle a livré son témoignage poignant sur la façon dont était traité Markel, dont l’autisme a été diagnostiqué quand il avait deux ans.

Crédit photo : iStock

Pour cette nouvelle année scolaire, elle a opté pour un établissement qui s’est positionnée comme une école parfaite pour son fils. Quelques jours après la rentrée scolaire, elle assiste à une soirée parents-profs et découvre que son fils a son propre bureau, séparé des autres, avec un paravent installé face à lui.

“Il me demande s’il est un monstre”

Choquée d’apprendre cela, elle se renseigne auprès de l’école pour en connaître la raison. Et la réponse de l’établissement l’a laissé sans voix : “On m’a dit qu’il était à ce bureau parce qu’il avait besoin de se concentrer et que c’est pour cela qu’il a une sorte de bouclier, qui lui bloque la vue”.

Crédit photo : iStock

Atterrée par cette nouvelle, elle réalise que l’école est loin de ses promesses et ne s’attendait pas à un tel traitement. Elle s’est mise à la recherche d’une école spécialisée, quitte à déménager de nouveau : “Cette école a nui à sa santé mentale. Il me demande pourquoi personne ne l’aime, s’il est un monstre, tout cela parce qu’il doit s’asseoir à l’écart des autres enfants. Il est autiste mais il n’est pas stupide, tout ce qu’il veut c’est s’impliquer. Il est très intelligent et adore apprendre.”

En attendant de trouver l’école adéquate aux besoin de Markel, Ana s’occupe de faire l’école à la maison le lundi et mardi : “Nous faisons de la compréhension, des mathématiques, de l’anglais, de l’écriture et de la lecture. Bien sûr, je veux qu’il aille à l’école, mais seulement s’il est heureux, et il ne l’est pas en ce moment. C’est tellement frustrant et déchirant, je pleure pour lui tous les jours et personne ne me comprend”.