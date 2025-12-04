Un pasteur américain annonce sa transition de genre en pleine messe devant ses fidèles

Fin novembre, un pasteur américain a fait une annonce surprenante à sa communauté en révélant sa transition de genre.

Ce qui devait être un simple office dominical s’est transformé en un coming out trans. Cette scène s’est produite dimanche 23 novembre à Rochester, dans l’État de New York (États-Unis).

« Je suis transgenre »

Phillip Phaneuf, un pasteur de l’Église méthodiste unie de 51 ans, a annoncé son changement de sexe lors de la messe, selon les informations du New York Post, relayées par La Dépêche.

« Je vous annonce à tous que je suis transgenre. La meilleure façon de le dire, c'est que je ne deviens pas une femme, mais que j'arrête de prétendre être un homme. C'est un processus, et certains pourraient être choqués par ce que cela signifie », a déclaré la révérende.

Celle qui utilisera désormais le prénom Phillippa était vêtue d’une étole arc-en-ciel, qui évoque le symbole de la fierté LGBTQ+.

À la suite de cette révélation, la religieuse a précisé qu’elle souhaitait désormais être désignée par les pronoms « elle » et « la ». La quinquagénaire, qui suit un traitement hormonal depuis trois mois, a informé ses paroissiens que son apparence allait changer.

L’Église soutient sa décision

Dans la foulée, Phillippa Phaneuf a fait une autre confession intime. Elle n’a pas hésité à révéler son orientation sexuelle pour faire preuve de transparence envers ses fidèles.

« Je fais partie de ce qu’on appelle les asexuels. Je suis comme ça depuis que nous sommes tous ensemble, en ce sens que je ne mène pas ma vie en recherchant l’amour », a-t-elle expliqué.

Vous l’ignorez peut-être, mais l’asexualité désigne l'absence d'attirance sexuelle pour les autres. Comme elle le précise, la pasteure a reçu le soutien de l’évêque et de sa communauté.

« Ce qui restera inchangé, c’est mon amour profond pour vous tous », a indiqué l’Américaine pendant son sermon.

Si Phillippa Phaneuf se réjouit de cet accueil chaleureux, il y a néanmoins une ombre au tableau. Cette dernière a déclaré que ses parents n’acceptaient pas sa transition de genre.

« Ils m’ont demandé de vous dire qu’ils ne me soutiennent pas », a-t-elle conclu.

En 2024, l’Église méthodiste unie (UMC) a abrogé une règle interdisant aux personnes LGBT d’être membres de son clergé.