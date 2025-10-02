Deux avions entrent en collision sur la piste d'un aéroport à New York

Deux avions entrent en collision a l'aéroport de LaGuardia à New York

Dans la soirée du mercredi 1er octobre à New York, deux avions de la compagnie Delta Airlines sont entrés en collision à l’aéroport de LaGuardia. Malgré l’accident spectaculaire, seules deux personnes ont été légèrement blessées.

Grosse frayeur à New York ! Hier soir, à 21h58 (soit 3h58 cette nuit en France), deux avions de la compagnie aérienne régionale Endeavor Air sont entrés en collision sur une piste de l’aéroport de LaGuardia.

Selon les autorités aéroportuaires, la collision s’est déroulée à une faible vitesse lorsqu’une aile d’un avion qui s’apprêtait à décoller est entrée en contact avec le fuselage d’un avion qui venait d’atterrir.

Collision de deux avions à New YorkCrédit photo : AP

Une personne a été hospitalisée après avoir subi "des blessures ne mettant pas sa vie en danger", ont indiqué les autorités aéroportuaires. La compagnie Delta Airlines, la société mère d'Endeavor Air, a indiqué de son côté qu'un membre de l'équipage avait été très légèrement blessé.

Une collision sans gros dégâts

Delta Airlines a également déclaré qu'elle allait "coopérer avec toutes les autorités compétentes pour examiner" les mesures de sécurité à la suite de ce que la compagnie aérienne a décrit dans un communiqué comme "une collision à faible vitesse pendant le roulage".

Collision de deux avions à New YorkCrédit photo : AP

Les deux appareils impliqués dans la collision sont des Bombardier CRJ900. L'aéroport, l'un des plus fréquentés des États-Unis, n'a pas été fermé. Les deux appareils transportaient un total de 93 passagers et membres d'équipage.

Source : AFP
