Arnaqué par un faux Jean Reno, un père de famille perd 350 000 euros

Il pensait faire une bonne affaire et avait confiance en cette publicité présentée par un faux Jean Reno. Finalement, cet ingénieur de formation a perdu 350 000 euros dans une arnaque.

Arnaqué par une pub avec Jean Reno

Les malfrats rivalisent d’ingéniosité pour arnaquer leurs victimes. Notamment en utilisant un deep fake, c’est-à-dire une image, une vidéo ou un audio truqué grâce à l’intelligence artificielle. C’est ce procédé technologique qui avait tant fait parler avec l’arnaque au faux Brad Pitt.

Cette fois-ci, c’est l’image de Jean Reno qui a servi à escroquer un père de famille. En décembre 2022, cet ingénieur lyonnais tombe sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle met en scène un faux Jean Reno qui fait la promotion d’une plateforme de trading, rapporte Le Progrès. Séduit par le discours du faux acteur, l’ingénieur se lance.

« J’ai tout perdu », l’ingénieur porte plainte

Crédit photo : mapo/ iStock

Désireux d’offrir une maison à sa femme et leurs enfants, le père de famille commence à placer 250 euros sur la fausse plateforme. Comme l’indique le quotidien, un conseiller qui se fait appeler Laurent Bernaud contacte l’ingénieur. Ce dernier n’a aucun soupçon car le faux conseiller le rassure et emploie des termes techniques. Se tisse alors une relation de confiance durant laquelle la victime lui raconte même sa vie personnelle, comme à « un ami. »

L’ingénieur place alors de plus en plus d’argent sur la fausse plateforme jusqu’à atteindre les 500 000 euros virtuels. C’est à ce moment qu’il décide de retirer son argent. Cependant, la plateforme lui demande de payer une taxe. Surpris, l’ingénieur contacte la plateforme officielle qui lui annonce que l’autre plateforme est une copie. Le père de famille comprend alors que tout est faux : « J’ai senti le sol se dérober sous mes pieds », raconte-il au Progrès. Il vient de perdre 350 000 euros.

Pour faire face à cette immense perte, il hypothèque sa maison et déménage avec sa famille dans un petit appartement. « Ce n’est pas cette vie que je voulais leur offrir. J’ai tout perdu », raconte-il désemparé après avoir pensé à mettre fin à ses jours. Il porte plainte auprès du procureur de la République et risque de ne jamais récupérer son argent. Il dénonce également sa banque qui n’a rien fait pour bloquer le retrait de sommes importantes. La banque répond avoir prévenu son client qui a signé une décharge mentionnant les risques d’escroquerie. Un litige est en cours.