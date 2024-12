Un pilote révèle la vraie raison pour laquelle votre smartphone doit être en mode avion

Dans les avions, il y a des règles strictes à respecter. L’une d’entre elles est de mettre son smartphone en mode avion, sans que l’on sache forcément pourquoi. Un pilote livre enfin la raison.

Ceux qui ont déjà pris l’avion connaissent bien la chanson : une fois assis dans votre siège, vous devez d’abord attacher votre ceinture de sécurité, puis mettre votre smartphone en mode avion. Mais pour quoi faire ?

Sur TikTok, un pilote d’avion, qui se fait surnommer PerchPoint, en a expliqué la raison. Il commence par rappeler que le mode avion « n'est pas un complot », comme certains peuvent le penser. Demander aux passagers d’éteindre leur smartphone avant le décollage est justifié, cela en va de la sécurité de tous.

Le professionnel explique que les téléphones interfèrent avec les casques des pilotes s’ils ne sont pas mis en mode avion et brouillent les communications avec la tour de contrôle. « Ce n'est pas la fin du monde. L'avion ne tombera pas du ciel. Et cela ne perturbera même pas les systèmes à bord », reconnaît-il. Malgré tout, s’ils ne sont pas éteints, les smartphones peuvent engendrer de plus grosses complications.

Éviter tous risques d’interférence

Crédit photo : Mike Sheridan/ iStock

La tâche devient ainsi difficile pour les pilotes lorsqu’il s’agit de noter des instructions de l’équipage ou provenant du sol. L’ancien pilote de la US Navy tient à rappeler que si un smartphone n’est pas en mode avion, l’appareil ne risque rien de grave dans l’absolu. Le professionnel explique par exemple que cela ne peut pas causer de crash.

Par ailleurs, tous les smartphones n’interfèrent pas de la même façon. « Cela dépend de facteurs tels que le fournisseur de téléphone, l'emplacement de l'avion, le téléphone qui essaie activement de passer ou de recevoir un appel téléphonique et l'endroit où le passager est assis », précise-t-il avant d’ajouter que plus un passager est assis près du cockpit, plus le risque d’interférence est élevé.

Mettre un smartphone en mode avion sert en fait simplement à prévenir de possibles interférences au vu du nombre de passagers présents dans l’appareil. En activant le mode avion, tous les signaux cellulaires sont désactivés et ne peuvent interférer avec le système de communication de l’avion. Enfin, si tous les smartphones étaient connectés, ils risqueraient également de saturer le réseau. Dans ce cas, il deviendrait très compliqué pour les pilotes de communiquer avec la tour de contrôle.