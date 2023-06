L'enseignante de son neveu se moque de lui car il a un prénom... de chien

Sur Reddit, une tante a partagé la malheureuse histoire que subit son neveu à cause de son prénom. Ce ne sont pas ses camarades qui se moquent de lui, mais sa prof qui trouve qu’il a un prénom… de chien.

Crédit photo : iStock

Lorsque l’on devient parent, le choix du prénom est toujours cornélien, entre les envies du père, celles de la mère et la façon dont pourrait être perçu le prénom en société. On le sait, les enfants sont cruels entre eux et il suffit d’un rien pour qu’un enfant soit moqué par ses camarades. Parfois il suffit même du prénom, mais on ne s’attend pas forcément à ce que ce soit un adulte qui décide de s'en moquer.

Dès lors, l’enfant est moins préparé à subir ce genre de moquerie de la part d’un adulte, qui plus est, un adulte qui fait figure d’autorité comme une enseignante. Sur Reddit, une mère de famille a partagé cette histoire à propos de son neveu, qui l’a totalement indignée.

La tante était venue chercher son neveu à la sortie de l’école, lorsqu’elle a entendu la conversation entre deux enseignantes : “Je les ai entendus parler des enfants dans leurs salles de classe et juger si certains d’entre eux étaient mauvais. J’ai aussi entendu la prof de mon neveu dire ‘non, mais l’un des miens porte le nom d’un chien’. L’autre prof a demandé de qui il s’agissait et elle a répondu Benji - en parlant de mon neveu. J’étais sous le choc et dégoûtée”, confie-t-elle.

La mère hésite à confronter l’enseignante

Très énervée, elle a évidemment relaté cette conversation à la mère de son neveu, qui fut également très attristée : “Elle a fondu en larmes. Maintenant elle pense à aller à l’école et à parler de ça à la direction. Mais elle n’est pas du tout conflictuelle donc elle hésite encore. Elle est vraiment perdue. Je me sens si mal pour elle”.

Crédit photo : iStock

La maman n’est donc toujours pas allée confronter la direction ni l’enseignante, pour éviter tout drame autour de cela. En tout cas, l’indignation de la tante a été vivement partagée par les internautes sur Reddit.

La plupart ne comprennent pas en quoi “Benji” est un prénom de chien : “Je m’attendais à ce que ce soit Bentley ou Bear ou autre chose. Mais Benji est un prénom génial et ne me fait définitivement pas penser à un prénom de chien”, écrit l’un d’eux.

D’autres ont trouvé une explication à cette référence canine puisque Benji était le nom du héros d’un film (du même nom d’ailleurs) dans les années 80. Logique qu’un adulte ait plus la référence qu’un enfant.