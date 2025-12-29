Tylor Chase, l'ex-enfant star devenu SDF, a... saccagé la chambre d'hôtel payée par son ami, l'acteur Daniel Curtis Lee

Sa situation a ému ses fans. Tylor Chase, ancien enfant-star, est désormais sans-abri. Son ami et ex-partenaire de jeu, Daniel Curtis Lee, lui est venu en aide, non sans problème.

Sa situation avait ému de nombreuses personnes. Il y a quelques jours, l’acteur Tylor Chase a été aperçu dans les rues de Los Angeles. Désormais sans-abri, l’acteur de la sitcom Ned ou Comment survivre aux études (diffusée entre 2004 et 2007 sur Nickelodeon, en France) est également en proie à de nombreuses addictions.

Devant l’inquiétude grandissante des fans, son ancien partenaire de jeu, Daniel Curtis Lee lui est venu en aide en cette période de fêtes. Sur son compte TikTok, l’acteur et rappeur a donné des nouvelles aux internautes.

Les fans émus par la situation dramatique de Tylor Chase

Daniel Curtis Lee, qui interprétait Simon « Cookie » Nelson-Cook dans la sitcom, a retrouvé son ami. Il l’a ensuite invité à manger une pizza avant de lui payer une chambre d’hôtel. Durant leur rencontre, l’acteur a même organisé un appel vidéo avec la star de la série, Devon Werheiser. Dans la vidéo partagée sur TikTok, on peut ainsi entendre la star encourager Tylor Chase « à se faire soigner. »

Crédit photo : TikTok

Des problèmes de santé mentale et de toxicomanie

Tout semblait bien parti pour que Tylor Chase puisse remonter la pente. Mais le jour de Noël, Daniel Curtis Lee a reçu un appel de l’hôtel dans lequel logeait Tylor Chase. La direction a appelé l’acteur-rappeur quelques heures plus tard après l’arrivée de Tylor Chase dans leur établissement. Elle a expliqué que le sans-abri avait saccagé sa chambre : la porte était grande ouverte, le micro-ondes se trouvait dans la baignoire et le réfrigérateur avait été renversé au sol. « Comment ai-je pu penser que j’allais pouvoir régler la situation ? », s’est demandé l’acteur sur ses réseaux sociaux.

Ce n’est pas la première fois que des incidents similaires se produisent avec Tylor Chase, selon sa famille. Son père, Joseph Mendez Jr., a raconté au Daily Mail que Tylor Chase souffre de toxicomanie depuis dix ans après qu’on lui a diagnostiqué une schizophrénie et un trouble bipolaire.

« La famille recherche des options de traitement pour Tylor, notamment un soutien pour ses problèmes de toxicomanie ainsi que des soins de santé mentale », a fait savoir son père.

Famille et amis ont à maintes reprises tenté de placer Tylor Chase en centre de désintoxication. Mais à chaque fois, l’acteur a refusé. Pour Daniel Curtis Lee, le système américain et les services sociaux « devraient apporter de l’aide aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes d’addictions. ».