Devenu sans-abri, Christophe, l'ex-marin de Saint-Malo dont l'histoire avait bouleversé les réseaux sociaux, est mort à 58 ans

Christophe, le sans-abri breton dont le triste sort avait engendré un énorme élan de solidarité sur les réseaux sociaux, est mort.

Son histoire avait profondément ému les internautes qui s'étaient mobilisés pour lui venir en aide. Mais cela n'aura pas suffi...

Christophe, l’ancien marin devenu sans-abri à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), est décédé ce jeudi 5 février 2026, nous apprennent nos confrères de Ouest France. Si les circonstances et la cause de son décès n'ont pas encore été confirmées, les enquêteurs excluent néanmoins l'hypothèse d'une mort suspecte.

Crédit photo : iStock

Christophe, le sans-abri de Saint-Malo qui avait ému la toile, est décédé à 58 ans

La suite après cette vidéo

Le quinquagénaire est décédé dans la soirée après avoir fait un malaise près des toilettes publiques du quartier de Saint-Servan, à Saint-Malo. Malgré l'intervention des pompiers, Christophe n'a pu être ranimé. Ex-marin-pêcheur, ce dernier avait élu domicile dans les rues de la commune bretonne depuis des semaines.

Son histoire avait été médiatisée suite à une interview publiée par le vidéaste malouin Nicolas Leblanc sur les réseaux sociaux. La vidéo de cet entretien, dans lequel Christophe racontait sa descente aux enfers mais aussi sa volonté de retrouver un logement, était devenue virale, atteignant plus de 2 millions de vues.

Dans la foulée, un vaste élan de solidarité s'était mis en place sur internet afin de lui trouver un endroit pour dormir au chaud. Christophe avait ainsi été hébergé un temps sur le chalutier de la Compagnie des pêches de Saint-Malo, avant de passer trois nuits à l’hôtel, grâce au soutien du comité des pêches breton. Une cagnotte avait par ailleurs été mise en place en ligne, afin de lui venir en aide.

Crédit photo : iStock

Hélas, malgré les efforts conjugués des internautes et des gens de mer, l'ancien marin était de nouveau retourné dans la rue, avait annoncé Nicolas Leblanc, le 5 février. Le lendemain, le sans-abri décédait en succombant à ce malaise.

« L’enquête se dirige vers une mort naturelle et aucun élément ne permet de confirmer l'intervention d’un tiers », a déclaré le commissariat de Saint-Malo. Une autopsie devait être réalisée ce jour.

Pour rappel, Christophe avait 58 ans.