Ce van aménagé est un véritable studio sur roues avec cuisine, douche et lit king size, mais son prix fait fuir les internautes

Après les tiny houses mobiles, découvrez un van tout équipé pour partir à l’aventure en famille.

Un van aménagé, le futur des tiny houses ?

Les tiny houses ont le vent en poupe. Dernièrement, c’est une tiny house mobile qui vient de voir le jour. Restons dans la mobilité avec, non pas une mini-maison, mais un van de camping. Une entreprise américaine de Manasquan (New Jersey) a créé le Sequoia Salt Vans afin de partir à l’aventure en famille, renseigne le site spécialisé Auto Evolution.

Le Sequoia Salt Vans est équipé de pneus tout terrain et d’amortisseurs de haute qualité pour voyager dans le confort. Le véhicule est équipé d’une échelle afin d’accéder à l’étage supérieur, de prises d’alimentation et d’eau, et de fenêtres avec moustiquaires coulissantes.

Crédit photo : New Jersey Outdoor Adventures/ Youtube

L’intérieur du van ressemble à un petit studio tout équipé. Le style est boisé : on retrouve du lambri blanc sur les mur, du parquet et des petites armoires, des tiroirs et des placards de rangement dans des tons plus foncés.

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Un confort intégré au van mais un prix qui rebute les internautes

Crédit photo : New Jersey Outdoor Adventures/ Youtube

L’espace de vie intérieur est ouvert sur le poste de conduite. En effet, les sièges conducteur et passager sont montés sur des bases pivotantes pour profiter de cette espace lorsque le véhicule est à l’arrêt. Un grand rideau permet de séparer les deux zones pour plus d’intimité ou couper le passage de la lumière.

Contre toute attente, le Sequoia Salt Vans abrite aussi une petite cuisine. Elle possède un évier en inox avec un robinet extractible, une plaque à induction portable, un four à micro-ondes et un réfrigérateur de 130 litres muni d’un petit compartiment congélateur. Deux tablettes rabattables permettent de créer un espace à manger ou pour travailler.

Crédit photo : New Jersey Outdoor Adventures/ Youtube

Un placard dissimule tout l'apparat pour contrôler le système électrique du Sequoia Salt Vans comme les interrupteurs et le système de vidange du réservoir d’eau grise. À propos d’eau, le véhicule a tout ce qu’il faut pour l’hygiène avec une douchette à main (le véhicule possède un chauffe-eau) et des toilettes. Une porte rétractable afin d’empêcher les éclaboussures ainsi qu’un extracteur d'air sont disponibles.

Le coin salon sert aussi d’espace de couchage avec ses banquettes. Un lit escamotable avec matelas king size se met en place par un simple geste. Pour optimiser l’espace au maximum, les constructeurs ont ajouté des poches de rangement sur les portes arrière. Pour éviter l’intrusion d’insectes pendant votre périple, on trouve également une moustiquaire zippée pour profiter de l’air.

Crédit photo : New Jersey Outdoor Adventures/ Youtube

Enfin, ce Sequoia Salt Vans tout équipé a un prix qui rebute quelque peu les internautes : 350 000 dollars. La marque se justifie en expliquant que la conversion d’un van en espace habitable a demandé 800 heures de travail.