28% des élèves français de 4e n'arrivent pas à écrire ce chiffre sans faire d'erreur, et vous ?

Les résultats des évaluations viennent de tomber et on s’aperçoit que de nombreux élèves sont encore à la peine avec les chiffres.

En septembre 2023, et pour sa première édition, les collégiens qui sont entrés en classe de 4ème ont été évalués en français et en mathématiques dans le cadre de l'Évaluation exhaustive du début de quatrième.

Ce dispositif a été mis en place par le ministère de l’Éducation nationale afin « d'établir une photographie des connaissances et compétences des élèves en français et en mathématiques à ce niveau du collège, aussi bien à l'échelle nationale qu'au niveau de chaque académie », explique son service statistique, la Depp.

Sur son site, education.gouv.fr, le ministère précise que, pour le français, c’est le lexique qui est le domaine le mieux maîtrisé par les élèves. En revanche, ces derniers ont plus de mal avec la grammaire, l'orthographe et la compréhension de l’écrit. La note d’information du ministère révèle aussi qu’à « peine plus de la moitié des élèves de quatrième présente le niveau attendu » au test de lecture.

Un exercice de mathématiques a posé des problèmes aux élèves

Viennent ensuite les tests mathématiques. Là encore, un domaine se dégage pour sa maîtrise globale : nombres et calculs. À l’inverse, les domaines grandeurs et mesures, espace et géométrie ainsi qu’organisation et gestion de données et fonctions sont les moins maîtrisés.

Après évaluation, les élèves sont classés en six groupes de performance : les moins performants (groupes 1 et 2), les moyennement performants (groupes 3 et 4) et les plus performants (groupes 5 et 6). Le rapport du ministère note que les filles maîtrisent mieux le français. Tandis que les mathématiques sont à l’avantage des garçons.

Ce que l’on peut également retenir, c’est une erreur commise en mathématiques. Dans le domaine le mieux maîtrisé, à savoir nombres et calculs (55,1% d’élèves ont un niveau de maîtrise satisfaisant), un exercice a donné du fil à retordre aux collégiens. Les élèves devaient écrire 0,3 sous forme de fraction. Ils devaient choisir parmi les propositions suivantes : ⅓, 3/10, 3/100 ou 0/3. 28,6% des élèves ont choisi 0/3 et 7,3% d’entre eux 3/100… Ces derniers ont eu faux. La bonne réponse étant 3/10.

La Depp en conclut que les élèves ont simplement remplacé la virgule par la barre de fraction. Même si certains résultats sont encourageants, ils témoignent encore du faible niveau des élèves en français et en mathématiques.