Cette femme envisage de changer le prénom de son enfant... car sa mère le trouve démoniaque

Récemment, une femme enceinte a raconté sur un forum qu’elle envisageait de changer le prénom de son futur bébé après avoir découvert la réaction surprenante de sa mère.

C’est bien connu, choisir le prénom de son enfant n’est pas une tâche facile. Et ce n’est pas cette femme enceinte qui oserait dire le contraire. Alors qu’elle croyait avoir trouvé le prénom parfait pour son fils, cette dernière envisage aujourd’hui de le changer.

À voir aussi

Dans un message publié sur le groupe Baby Center, la jeune femme fait part de son dilemme et demande de l’aide aux internautes. Dans un premier temps, la mère anonyme a raconté qu’elle et son mari avaient choisi d’appeler leur deuxième fils Damien.

Crédit Photo : istock

Un prénom «démoniaque»

Contre toute attente, le choix du prénom a suscité de vives réactions au sein de leur entourage :

«Nous avons choisi Damien Levi pour le prénom de notre deuxième fils, mais nous vivons dans une région très "chrétienne" et avons reçu tellement de réactions négatives à l'égard de Damien. Ma mère, en particulier, refuse de reconnaître le nom que nous avons choisi et utilise un surnom à la place», a expliqué l’utilisatrice.

Avant d’ajouter : «Elle dit que le prénom est "démoniaque" à cause de l'enfant du film The Omen, mais notre premier fils porte également le nom d'un personnage d'un film d’horreur».

The Omen (La Malédiction en français) est un film d’horreur réalisé par Richard Donner et sorti en 1976. Le pitch ? Un couple se rend comte que son enfant prénommé Damien est en réalité la réincarnation de l’antéchrist.

The Omen. Crédit Photo : 20th Century Studios

Sans réelle surprise, l’autrice du message se sent complètement perdue : «Je suis très gênée et je me sens mal de recevoir une réaction aussi forte, mais mon mari dit que je ne devrais pas me soucier de ce que les gens pensent. Le problème, c'est que je ne peux pas m'empêcher de m'en préoccuper», a-t-elle confié.

Depuis, elle fait face à un dilemme : choisir un autre prénom ou ignorer les commentaires et autres réflexions. Une chose est sûre : sa publication n’est pas passée inaperçue :

Certaines personnes ont tenté de rassurer la mère de famille avec une pointe d’humour, comme le démontre ce commentaire : «C'est de la folie qu'un nom puisse être qualifié de démoniaque, mais si vous ne pouvez pas balayer les critiques, vous feriez mieux de changer de nom. Si c'était moi, je le renommerais Lucifer Belzébuth ».

«Je comprends que vous vous souciez de ce que les gens pensent, c'est difficile de ne pas le faire ! Pour être honnête, je pense que beaucoup de gens auront des connotations négatives à l’égard de Damien à cause de la façon dont le nom est dépeint dans les films et à la télévision. Cela dit, une fois que vous l'aurez présenté aux gens, il sera le Damien auquel les gens associeront le nom plutôt que les personnages. C'est un choix difficile. Mais si vous l'aimez, foncez !», peut-on lire dans un autre commentaire.