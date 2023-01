Une femme a décidé d'appeler son futur enfant du nom de l'ex-mari de sa demi-soeur et provoque la colère de sa famille

Une femme a causé de sérieux désagréments dans sa famille après avoir révélé le choix du prénom de son futur enfant. Il s’agit tout bonnement du prénom de l’ex-mari de sa demi-sœur. Cette dernière est bien évidemment furieuse.

Crédit : AntonioGuillem/ iStock

À voir aussi

Une femme s’est emparée du forum Reddit pour raconter son histoire aux internautes. Elle raconte qu’elle a été qualifiée d’« irrespectueuse » par sa sœur après qu’elle ait révélé à sa famille le prénom qu’elle et son compagnon souhaitaient donner à leur enfant.

L’internaute explique que sa demi-sœur, Allie, était autrefois mariée à un dénommé Rob. Aujourd’hui, les deux ex-époux, parents d’un garçon, sont divorcés.

Mais à cette époque, l’internaute et son compagnon, et Allie et Rob étaient très proches. Au point qu’ils avaient passé une sorte de pacte : le futur enfant de chaque couple devrait porter le prénom du mari de l’autre. Ainsi, Allie et Rob ont prénommé leur fils Max (du nom du compagnon de l’internaute anonyme qui raconte son histoire).

L’internaute et Max attendent actuellement leur premier enfant, un garçon, qu’ils ont choisi d’appeler… Rob au grand dam de la famille.

« Ma belle-mère et Allie ont commencé à me harceler par téléphone »

Crédit : AntonioGuillem/ iStock

« Ma demi-sœur, Allie, était mariée à Rob, qui au fil des ans est devenu bon ami avec Max. Allie et Rob ont nommé leur premier fils d'après Max (pas exactement le même nom) et nous avons toujours dit que nous leur rendrions la pareille ».

« Allie et Rob ont vécu un sale divorce pendant trois ans environ après qu'elle a découvert qu'il avait une liaison. Après cela, j'ai arrêté de traîner avec Rob, mais Max et Rob sont toujours très proches », précise l’internaute.

Lors de l’annonce publique du prénom sur Facebook, le choix n’a pas été du goût de sa demi-sœur Allie, ni même de leur mère.

« Ma belle-mère et Allie ont commencé à me harceler par téléphone, en me disant que je ne pouvais pas donner à mon bébé le nom choisi parce que je lui rappellerais sans cesse son ex-mari Rob et que je lui manquais de respect. J'ai fait remarquer qu'Allie et Rob ont eu des enfants et que donc, il sera dans sa vie pour toujours qu’elle le veuille ou non ».

Malgré les réticences de sa famille, l’internaute campe sur ses positions, comme elle l’explique : « À ce stade, nous pensons que le nom choisi pour notre fils est le bon, car il a été dans notre esprit tout le temps. Allie ne me parle pas en ce moment et je me sens mal à l'aise d'aller chez mes parents pour Noël car je ne veux pas me disputer devant les enfants. Mon mari et moi avons l'impression qu'Allie est trop sensible parce qu'elle est toujours blessée ».

Les explications de la femme n’ont pas suffi à faire pencher la balance de l’opinion de son côté, les internautes étant en grande majorité contre cette idée. « C'est dégoûtant que vous vouliez célébrer le nom d'une personne qui a trahi votre sœur, ou lier d’une certaine façon votre enfant à cette personne. Votre sœur étant attachée à lui via leurs enfants est une justification qui ne pourrait pas être moins pertinente », a soulevé l’un des internautes.

Le reste des commentaires va dans le même sens et souligne le manque d’empathie de cette femme.