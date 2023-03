Ces grands-parents n'ont pas le droit de changer la couche de leur petit-fils pour une raison surprenante

Dans un message publié sur le forum Mumsnet, une femme explique avoir interdit à ses proches de changer les couches de son enfant pour protéger son intimité.

Récemment, un message publié sur le forum Mumsnet a particulièrement attiré l’attention des utilisateurs. La raison ? Une mère de famille explique avoir interdit à ses beaux-parents de changer les couches de son bébé pour protéger son intimité.

«Il y a quelque temps, ma belle-mère est passée à la maison, mon bébé s'est mis à pleurer et, au lieu de me le rendre, elle a décidé de le changer elle-même», raconte l’auteure de la publication.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coup de pouce de la grand-mère a profondément énervé sa belle-fille : «Cela m'a agacé car ce n'était pas à elle de le changer».

Crédit Photo : istock

Face à cette situation, la jeune femme a décidé de prendre une mesure radicale : interdire à ses proches de changer la couche de son fils : «Je suis très attachée au consentement et à la protection de la vie privée de mon enfant », a-t-elle indiqué.

Avant d’ajouter : «Si nous ne sommes pas disponibles avec mon époux, les personnes qui s’occupent du bébé (auxiliaires de crèche, baby-sitter) peuvent le faire, mais cela n'a pas encore été le cas».

Des internautes choqués

Sans surprise, le témoignage de la maman n’est pas passé inaperçu. Dans les commentaires, les internautes ont pointé du doigt le «comportement excessif» de la jeune femme.

«Vous avez l'air paranoïaque (…) Vous est-il arrivé quelque chose dans votre enfance ? Si c'est le cas, vous avez peut-être besoin d'une thérapie pour en parler. Ou peut-être auriez-vous pu dire : "C'est bon, je peux le faire’’», «Mon Dieu, imaginez quand cet enfant arrivera à l'école primaire et qu'il commencera à recevoir des high five non sollicités», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Crédit Photo : istock

De son côté, une femme a fait part de sa propre expérience : « Tous les membres de ma famille ont proposé de changer les couches de mon bébé, et dans neuf cas sur dix, c'est parce qu'ils sont serviables».