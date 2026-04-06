Une femme ronde expulsée d'un avion car elle ne «rentre pas» sur un siège, les internautes la soutiennent

Sur TikTok, une Américaine affirme avoir été empêchée d’embarquer sur un vol devant les autres passagers en raison de son poids. Une mésaventure qu’elle décrit comme une humiliation publique.

Keirstyn Catron, 24 ans, ne décolère pas.

Dans une récente vidéo publiée sur TikTok, cette habitante de Houston (États-Unis) pousse un coup de gueule contre la compagnie aérienne Southwest Airlines qu’elle accuse de grossophobie.

Crédit Photo : Keirstyn Catron

Refusée à l’embarquement en raison de son poids

Comme le rapporte le Daily Star, cet incident s’est produit le 10 novembre 2025 à l’aéroport de LaGuardia, à New York.

La jeune femme attendait à la porte de l’embarquement lorsqu’un membre du personnel de la compagnie l’a approchée devant les autres passagers. Selon la voyageuse, l’échange est rapidement devenu inconfortable.

À l’issue de cette discussion, elle affirme ne pas avoir pu monter à bord de l’avion. Aujourd’hui, Keirstyn estime avoir été discriminée et expulsée sur une simple présomption.

« Je me sens très embarrassée et en colère d’avoir été traitée de cette façon, car cela ne m’était jamais arrivé. Les agents ont été très impolis et peu disposés à m’aider », confie-t-elle.

Avant d’ajouter :

La suite après cette vidéo « La seule personne à avoir été aimable avoir était un employé au comptoir des billets, en bas ».

Crédit Photo : Keirstyn Catron

Les internautes soutiennent la passagère

La publication de la jeune femme est devenue virale, cumulant plus de 223 000 vues et des centaines de réactions.

Dans la section commentaires, elle a reçu une vague de soutien de la part des internautes, nombreux à condamner le comportement de la compagnie aérienne. Certaines estiment même que cette affaire pourrait entraîner des conséquences juridiques.

« Cela pourrait bien devenir un énorme recours collectif », a indiqué une utilisatrice.

Crédit Photo : Keirstyn Catron

Enfin, d’autres personnes encouragent Keirstyn Catron à continuer d’utiliser sa voix pour dénoncer l’entreprise.

« J’espère que la compagnie aérienne écoute. Ce n’est pas acceptable d’humilier et de manquer de respect à des gens devant tout le monde », peut-on lire parmi les messages.

Dans une seconde vidéo, la principale concernée a adressé un message aux femmes susceptibles de vivre une situation similaire à la sienne :

« Ce que je veux dire avant tout à toutes les femmes rondes, c’est que vous êtes parfaites telles que vous êtes. Ne laissez pas des personnes haineuses vous empêchez de faire ce que vous aimez. Vivez toujours avec audace et sans honte, soyez toujours vous-même », a-t-elle conclu.

Cette affaire intervient après que Southwest Airlines a mis en place une mesure obligeant certains passagers à acheter un deuxième siège en raison de leur taille ou de leur poids.