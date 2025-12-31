« Une scène de film d'horreur » : les passagers d'un avion choqués après avoir été « éjectés » de leur siège, en plein vol

Les turbulences en plein vol sont toujours impressionnantes. Mais à en juger par les témoignages des passagers d’un vol reliant Birmingham à Tenerife, celles-ci peuvent être vraiment impressionnantes parfois, au point de déclencher un code d’urgence.

Ces passagers ont dû avoir la peur de leur vie.

Dimanche 28 décembre, un Boeing 737 MAX quittait Birmingham, en Angleterre, peu avant 15 heures. L’avion de la compagnie Ryanair devait se rendre à Tenerife, île de l’archipel espagnol des Canaries. Mais au bout d’une heure et demie de vol, l’avion a dû rebrousser chemin en urgence.

D’après le témoignage de plusieurs passagers, un incident s’est produit en plein vol, au moment du service en cabine. L’événement fut tel que de nombreux passagers ont été choqués, selon le Mirror. Ils racontent qu’au début du voyage, l’avion volait normalement à 35 000 pieds. C’est alors que de violentes turbulences ont eu lieu, blessant au passage plusieurs passagers.

D’effrayantes turbulences surviennent en plein vol, l’avion doit faire demi-tour

Crédit photo : Alexander Farnsworth/ iStock

Le pilote de l’avion Ryanair a ensuite pris la décision de redescendre à 10 000 pieds, puis de faire demi-tour.

« On aurait dit une scène de film d’horreur. L’avion a soudainement viré à gauche puis à droite. Nous avons eu l’impression de perdre le contrôle avant de plonger. Certains ont été éjectés de leur siège », raconte au Mirror une passagère, anonyme, originaire de Lichfield.

Les passagers choqués par cet incident en plein vol

L’appareil est finalement revenu à Birmingham où il a été placé à l’écart. « Seul un petit nombre de passagers a nécessité une assistance médicale », indique la compagnie aérienne. Si les passagers vont bien physiquement, on ne peut pas en dire autant de leurs nerfs, mis à rude épreuve :

« Physiquement, je n’ai rien, mais le choc psychologique est énorme. Les membres d’équipage ont dit n’avoir jamais vécu une telle situation en dix ans de carrière », déclare encore la passagère.

Plusieurs passagers affirment avoir aperçu un avion de chasse dans le ciel, ce qui pourrait expliquer l’incident. Cependant, aucune information n’a confirmé ces dires. En attendant, l’avion a pu décoller, sans encombre, pour Tenerife dans la soirée.