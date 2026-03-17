Une hôtesse de l'air déconseille fortement d'utiliser cet objet présent dans les chambres d'hôtel

La raison a choqué les internautes qui ne connaissaient pas la double utilisation de cet objet. Pour éviter les mauvaises surprises et les bactéries, mieux vaut le laisser de côté.

Évitez d'utiliser cet objet à l’hôtel

Il y a plusieurs choses à savoir quand vous séjournez dans un hôtel. Notamment une liste des choses qu’il ne vaut mieux pas utiliser. Après cet objet qu’une ancienne employée déconseille fortement d’utiliser dans la chambre, en voici un autre que vous devrez, à l’avenir, éviter avec soin.

Pourtant, il est facile de se laisser séduire par une chambre d’hôtel : elle est propre, bien rangée et des objets sont mis à disposition. Mais en apparence seulement. Car ces fameux objets ne sont pas aussi propres qu’on aimerait qu’ils soient. Ainsi, dans certaines chambres d’hôtel, on retrouve une bouilloire et de la tisane. Mieux vaut ne pas les utiliser selon une internaute.

Une bouilloire pour laver… ses sous-vêtements

Crédit photo : tarnrit/ iStock

La vidéo de cette ancienne hôtesse de l’air a fait le buzz en 2019. Elle révèle que, quand elle en a besoin, elle ne lave pas ses vêtements dans l’évier, mais dans la bouilloire. Sauf que ce qu’elle a ensuite précisé a dégoûté bon nombre d’internautes :

La suite après cette vidéo « Imaginez que vous soyez en voyage et que vous n'ayez pas emporté assez de sous-vêtements. Chaque chambre est équipée d'une bouilloire. Il suffit de mettre votre sous-vêtement dans le compartiment de la bouilloire remplie d'eau et d'appuyer sur le bouton pour la faire chauffer », explique-t-elle.

Il n’en fallait pas plus pour que cette astuce donne la nausée aux internautes. « C'est vraiment dégoûtant, je suis désolé », s'offusque l’un d’eux. Un autre promet également de ne plus jamais utiliser la bouilloire la prochaine fois. Devant tant de commentaires de cette nature, des internautes ont été surpris de constater que peu de monde connaissait cette technique « très connue » des professionnels du secteur. Il va sans dire que cet objet, peu nettoyé par soucis d’économie, peut présenter des traces de bactéries fécales ou autres.

Sur Reddit, un internaute se demande pourquoi les clients cherchent à faire compliqué avant de livrer une astuce plus simple (et hygiénique) pour le nettoyage : « Faites bouillir de l'eau propre dans la bouilloire, fermer le bouchon de l'évier, mettez votre sous-vêtement, verser l'eau bouillante dessus, sous-vêtements propres, bouilloire propre, tout le monde est content. »

Par précaution, mieux vaudra à l’avenir ne plus utiliser la bouilloire de votre chambre d’hôtel.