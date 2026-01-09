Dans cette chambre d'hôtel, regarder par la fenêtre est... interdit et vous expose à une amende de 2 800 €

À Blackpool, en Angleterre, il existe un hôtel dans lequel il est interdit de regarder par la fenêtre dans certaines chambres, au risque d'écoper d'une amende.

Généralement, le concept même d’une fenêtre est de donner une visibilité sur l’extérieur et d’éclairer une pièce. Un confort visuel jamais négligeable lorsqu’on loue un appartement ou que l’on réserve une chambre d’hôtel. En effet, cela peut paraître inconcevable d’être interdit de regarder à travers une fenêtre dans une chambre d’hôtel.

Pourtant, au Blackpool FC Stadium Hotel, situé dans la ville éponyme, au nord-ouest de l’Angleterre, il existe pourtant cette réglementation plutôt insolite. Et pour cause, l’hôtel, comme son nom l’indique, est situé juste à côté du stade où joue l’équipe locale de football du Blackpool FC.

Crédit photo :Blackpool FC Stadium Hotel

Et si vous réservez une chambre dans cet hôtel, cela ne vous donne pas le privilège d’assister à un match de l’équipe. En effet, l’hôtel a des règles très strictes concernant les soirs de match. Certaines chambres ont beau donner directement sur le stade et les plus belles actions des joueurs, les hôtes ont interdiction formelle de regarder par la fenêtre, sous peine d’écoper d’une amende de 2 500 livres sterling (soit environ 2 885 euros).

Ben East, journaliste pour The Telegraph et fan de football, a passé une nuit dans l’une des chambres les mieux placées du Blackpool FC Stadium Hotel. Pour 137 livres (soit 158 euros), il a pu réserver une suite juste derrière les cages.

Crédit photo : The Telegraph

Mais, sur le site de Radisson Individuals, la chaîne hôtelière qui opère l’établissement, il est bien indiqué que "tous les hôtes qui dorment dans les chambres Executive Pitch Views doivent fermer leurs rideaux 90 minutes avant le début d’un match à domicile et les garder fermés jusqu’à la fin de la rencontre".

Une règle justifiée par la loi britannique autour des matchs de football

Au téléphone, les employés de l’hôtel préviennent le journaliste que s’il ne ferme pas ses rideaux, il pourra être sanctionné. Mais une fois arrivé sur place, le journaliste ne note aucun papier qui lui interdit officiellement et ostensiblement de regarder la rencontre sportive par la fenêtre.

Crédit photo :Blackpool FC Stadium Hotel

La tentation est évidemment grande, surtout quand l'ambiance commence à se faire entendre. Personne ne vient vérifier que le journaliste est en règle. Dans le doute, et pour éviter toute amende, il ne cède pas. Mais il s’interroge tout de même sur les raisons d’une telle interdiction.

Pour trouver une explication, il faut s’orienter vers le Sporting Events Act, adopté en 1985, qui interdit la consommation d’alcool aux abords d’un stade des cinq divisions du football anglais. Or, des minibars remplis d’alcool peuvent se trouver dans les chambres d’hôtel. La relation alcool-match de football est donc trop étroite dans les suites, ce qui peut rapprocher le client de la limite de la légalité.

Crédit photo : Blackpool FC Stadium Hotel

En outre, la loi anglaise stipule également que tous les spectateurs d’un match de football doivent être munis d’un ticket valide. Des éléments législatifs à l’échelle nationale qui rendent cette interdiction de l’hôtel de Blackpool plus compréhensible.