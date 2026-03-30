Ce jouet des années 1990 présent dans les oeufs de Pâques Kinder vaut aujourd'hui une petite fortune

Si vous mangiez des oeufs Kinder à Pâques dans les années 1990, vous avez peut-être gardé un trésor qui se trouvait à l’intérieur. En effet, un jouet qui se trouvait à l’intérieur des oeufs vaut aujourd’hui une petite fortune.

À l’approche de Pâques, de nombreuses familles vont manger des oeufs en chocolat. Dans les rayons des supermarchés, vous aurez l'embarras du choix pour faire plaisir aux gourmands, bien que Nestlé puisse être confronté à une pénurie de chocolat suite au vol d’un camion entier de barres KitKat.



Crédit photo : iStock

De son côté, Kinder est toujours l’une des marques préférées des familles pour célébrer Pâques. Les oeufs Kinder sont réputés pour leur délicieux chocolat, mais aussi pour la surprise qu’ils renferment à l’intérieur, dans leur boîtes jaunes emblématiques. Ces chocolats ont connu un tel engouement au fil des ans qu'il existe même une technique pour savoir dans quel oeuf se cache la meilleure surprise.

Des figurines adorées des enfants

Si vous mangiez des oeufs de Pâques Kinder dans les années 1990 et que vous avez gardé les jouets qui se trouvaient à l’intérieur, vous pourriez peut-être les revendre à bon prix. En effet, il existe un jouet Kinder adoré des enfants dans les années 1990 qui se revend une petite fortune auprès des collectionneurs vintage.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : eBay

Il s’agit des figurines “Happy Hippo” qui représentent des hippopotames très mignons, bleus, avec de grands yeux expressifs. Selon Cosmopolitan, ces figurines représentaient les animaux dans plusieurs scènes de vie : vacances à la plage, fitness et sport, bureau et travail, aventures en croisière ainsi que hollywood et cinéma.

Jusqu’à 90 euros la collection

Si vous collectionnez ces jouets et que vous les avez toujours, vous pourriez les revendre. Selon le site Marie France, la série complète des hippopotames à la plage, qui montre des hippopotames en train de faire des activités à la mer, peut se vendre 90 euros. Les hippopotames de la série sport peuvent quant à eux être vendus au prix de 45 euros.

Crédit photo : Leboncoin

Si vous avez encore ces jouets chez vous, vérifiez qu’ils sont en bon état, sans éraflure ni décoloration, afin d’en tirer le meilleur prix. Vous pouvez estimer le montant de votre jouet en regardant les offres déjà existantes sur des plateformes de vente en ligne comme eBay, Etsy, mais aussi sur des forums de collectionneurs ou auprès d’un professionnel.

Dans le cas où vous n’avez pas cette collection, n’hésitez pas à acheter des oeufs de Pâques Kinder cette année, en gardant les jouets. Qui sait, ils pourraient peut-être prendre de la valeur dans quelques années ?