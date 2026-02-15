Une influenceuse se filme en train de manger un crustacé toxique et décède deux jours plus tard

L'influenceuse mange le crustacé

Aux Philippines, une influenceuse culinaire a posté une vidéo dans laquelle elle mangeait un “crabe du diable”, un crustacé toxique. Elle est malheureusement décédée deux jours plus tard.

Un drame est récemment survenu dans les Philippines. Une influenceuse culinaire âgée de 51 ans est décédée après avoir mangé un crustacé réputé pour être toxique. Tout a commencé le 4 février dernier. Ce jour-là, elle a publié une vidéo en ligne où on la voit avec plusieurs de ses proches en train de récolter des coquillages dans une mangrove.

La quinquagénaire a ensuite cuisiné ces coquillages dans du lait de coco et les a mangés, comme le rapporte le New York Post. Cependant, l’un d’entre eux était un “crabe du diable”, un crustacé toxique.

Elle meurt deux jours plus tard

Le lendemain de l’ingestion, l’influenceuse est tombée gravement malade. Elle a commencé à convulser alors qu’elle était transportée dans une clinique. Son état de santé s’est rapidement aggravé. Elle a perdu connaissance et les lèvres sont devenues bleu foncé. 

Les crustacés cuisinésCrédit photo : New York Post / YouTube

La quinquagénaire est décédée le 6 février, soit deux jours après avoir mangé le crabe du diable. Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'une influenceuse meurt dans ces conditions. En 2023, une jeune femme vegan est morte de faim et d'épuisement après avoir adopté un régime drastique

“Ils auraient dû savoir”

Ce crustacé contient des neurotoxines mortelles qui peuvent tuer un être humain en l’espace de quelques heures.

“C’est vraiment triste car ils auraient dû savoir. Ils vivent de la mer. Pourquoi a-t-elle mangé ce crabe ? Ne mangez pas ces crabes du diable. Ils ont déjà coûté la vie à deux personnes ici. Ne jouez pas avec vos vies”, a déclaré Laddy Gemang, chef du village de Luzviminda, selon des propos rapportés par Midi Libre.

La santé des autres personnes qui ont participé au tournage de la vidéo est actuellement surveillée par les autorités.

Source : New York Post
