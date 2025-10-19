Une entreprise passe à la semaine de quatre jours et découvre... qu'un salarié en profite pour cumuler deux emplois

L’entreprise espagnole Metrickal est récemment passée à la semaine de quatre jours. Mais en modifiant le temps de travail des salariés, le cofondateur de la société s’est aperçu que l’un d’eux cumulait deux emplois.

La semaine de quatre jours est une organisation du temps de travail qui fait rêver de nombreux salariés. Elle se répand dans de plus en plus de pays du monde et a récemment été instaurée aux Pays-Bas. Certaines entreprises ont également décidé de passer à la semaine de quatre jours, comme l’enseigne Lidl, qui souhaite “améliorer les conditions de travail” de ses salariés.

Crédit photo : iStock

C’est également le cas d’une autre entreprise située à Barcelone, en Espagne. Baptisée Metrickal, cette société de recrutement à distance emploie dix personnes à temps plein, qui travaillent toutes à distance.

Il cumule deux emplois

Récemment, cette entreprise a décidé d’instaurer la semaine de quatre jours. Mais en faisant cela, elle a fait une découverte sur l’un de ses salariés. Cette personne, qui travaillait depuis 2022 au Pérou, était un “bon élément” selon Patrick Synge, le directeur commercial et cofondateur de la société. Cependant, une fois que la semaine de quatre jours a été instaurée, le travail de l’employé s’est dégradé puisqu’il ne respectait plus les délais imposés.

Crédit photo : Business Insider

Pour comprendre ce qu’il se passait, l’entreprise a instauré un logiciel de suivi du temps pour en savoir plus sur le mode de travail des salariés. C’est ainsi que Patrick Synge a découvert que son employé passait la moitié de son temps à travailler… pour une autre entreprise américaine !

Après cette découverte, l’homme a immédiatement été licencié pour manque d’honnêteté et d’invertissement dans l’entreprise.

“Je ne peux pas me permettre de perdre des clients parce que quelqu’un aimerait gagner plus d’argent”, a affirmé Patrick Synge à Business Insider.

De son côté, l’ancien employé a indiqué sur son compte LinkedIn qu’il travaillait maintenant exclusivement pour la société américaine. Un fait qui prouve que si la semaine de quatre jours semble être bénéfique pour les employés, elle peut avoir des limites.