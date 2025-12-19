La France touchée par une épidémie de grippe, le pic des contaminations attendu pour Noël

L’épidémie de grippe contamine de plus en plus de personnes en France et le variant K donne des symptômes plus sévères. Le pic des contaminations est attendu pour la semaine de Noël.

Une épidémie de grippe sévit actuellement en France. Le variant K, responsable d’une “super grippe” au Royaume-Uni, se propage peu à peu dans le pays et de plus en plus de personnes tombent malade. Si c'est votre cas, prenez garde à ne surtout pas manger ces cinq aliments si vous avez la grippe.

Les symptômes de cette grippe sont les suivants : de la fièvre, une forte toux et une grosse fatigue. Les personnes vulnérables, comme les personnes âgées, peuvent également souffrir de problèmes respiratoires.

Crédit photo : iStock

Un pic de contaminations

Actuellement, toutes les régions de France sont en alerte rouge et le pic de contaminations est attendu pour la semaine du 22 décembre, soit la semaine de Noël, selon une annonce faite par l’Institut Pasteur et l’agence Santé publique France ce mercredi 17 décembre.

“Il y a 15% de chance qu’il ait lieu en semaine 51 (du 15 au 21 décembre), 70% en semaine 52 (du 22 au 28 décembre) et 12% en semaine 1 (du 29 décembre au 4 janvier)", d’après les précisions apportées par BFMTV.

Comment se protéger ?

Pour limiter les risques de tomber malade, il est recommandé de se faire vacciner contre la grippe, notamment pour les personnes de plus de 65 ans et les femmes enceintes. Comme le rapporte Le Figaro, le ministère de la santé recommande également de porter le masque car ce simple geste est le meilleur rempart contre la contagion.

Crédit photo : iStock

Il est conseillé de porter un masque dans les lieux fréquentés et clos comme les centres commerciaux, les supermarchés, les cinémas et les musées, ainsi que dans les transports en commun. Pour protéger les autres, pensez également à porter un masque dès l’apparition des premiers symptômes.