La France touchée par une épidémie de grippe, le pic des contaminations attendu pour Noël

Par |

Une femme malade

L’épidémie de grippe contamine de plus en plus de personnes en France et le variant K donne des symptômes plus sévères. Le pic des contaminations est attendu pour la semaine de Noël.

Une épidémie de grippe sévit actuellement en France. Le variant K, responsable d’une “super grippe” au Royaume-Uni, se propage peu à peu dans le pays et de plus en plus de personnes tombent malade. Si c'est votre cas, prenez garde à ne surtout pas manger ces cinq aliments si vous avez la grippe.

Les symptômes de cette grippe sont les suivants : de la fièvre, une forte toux et une grosse fatigue. Les personnes vulnérables, comme les personnes âgées, peuvent également souffrir de problèmes respiratoires.

Une femme prend sa températureCrédit photo : iStock

Un pic de contaminations

Actuellement, toutes les régions de France sont en alerte rouge et le pic de contaminations est attendu pour la semaine du 22 décembre, soit la semaine de Noël, selon une annonce faite par l’Institut Pasteur et l’agence Santé publique France ce mercredi 17 décembre.

“Il y a 15% de chance qu’il ait lieu en semaine 51 (du 15 au 21 décembre), 70% en semaine 52 (du 22 au 28 décembre) et 12% en semaine 1 (du 29 décembre au 4 janvier)", d’après les précisions apportées par BFMTV.

Comment se protéger ?

Pour limiter les risques de tomber malade, il est recommandé de se faire vacciner contre la grippe, notamment pour les personnes de plus de 65 ans et les femmes enceintes. Comme le rapporte Le Figaro, le ministère de la santé recommande également de porter le masque car ce simple geste est le meilleur rempart contre la contagion.

Des passants portent le masqueCrédit photo : iStock

Il est conseillé de porter un masque dans les lieux fréquentés et clos comme les centres commerciaux, les supermarchés, les cinémas et les musées, ainsi que dans les transports en commun. Pour protéger les autres, pensez également à porter un masque dès l’apparition des premiers symptômes.

Source : BFMTV
Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Femme malade
Si vous avez ce symptôme, vous n'avez pas la grippe, mais le Covid, selon une experte
Un phoque
Après avoir caressé un phoque, sa main triple de volume en 24h et risque l’amputation
Mark Bryan opéré des yeux
“C’était à la fois hilarant et terrifiant” : opéré des yeux, il hallucine et commence à voir des fortes poitrines partout
Anneliese Holland
En phase terminale, elle décide de s'ôter la vie à 25 ans parce qu'elle en a «eu assez»
un homme et une femme au restaurant
Ce salarié licencié pour un repas en arrêt maladie vient de gagner contre son patron