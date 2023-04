Cette maman est attirée par le meilleur ami de son fils adolescent et a de plus en plus de mal à le cacher

Sur Reddit, une maman a décidé d’avouer les sentiments qu’elle avait envers le meilleur ami de son fils adolescent et ses difficultés pour les dépasser.

On le sait, l’amour, ça ne se commande pas ! Ça vous arrive en plein dans le visage, dans le coeur, sans que vous puissiez y faire grand chose. Seulement voilà, il arrive parfois que votre coeur se mette à battre pour la mauvaise personne, pour de mauvaises raisons, notamment quand une personne majeure craque sur une personne mineure, et vice-versa.

Des sentiments difficiles à admettre au risque de s’attirer les foudres de son entourage et de la société. Pourtant, sur Reddit, une maman, âgée de 39 ans, a pris son courage à deux mains en avouant avoir eu un coup de foudre pour un adolescent qui n’est autre que le meilleur ami de son fils.

Dans sa publication, elle explique qu’elle ne veut pas d’une relation à long-terme avec le jeune homme, mais ne dirait pas non à une aventure romantique. Cependant, s’agissant du meilleur ami de son fils, elle ne veut rien faire pour blesser son fils, âgé de 18 ans, et elle rencontre des difficultés à arrêter ou même cacher les sentiments qu’elle a pour le meilleur ami.

“Je ne veux pas me mettre avec lui parce que ça blesserait mon fils. J’imagine qu’il se fera harceler si d’autres garçons de son âge l’apprennent. Mais ce jeune homme est beau et a beaucoup d’intelligence émotionnelle. J’adore parler avec lui. Il me veut depuis qu’il a 19 ans, il en a 23 maintenant” confie-t-elle.

“Si je n’étais pas tiraillée, je coucherais avec lui”

Elle explique ne pas avoir l’énergie de trouver l’homme de sa vie et qu’elle est heureuse en tant que maman célibataire, tout en voulant s’amuser de temps en temps : “Je sais que quelqu’un me dira de trouver un homme de mon âge mais je ne recherche pas une relation à long-terme. J’ai un fils et je devrais partager mon amour inconditionnel, un partenaire ne serait que du bonus”.

Cette maman est tiraillée entre l’amour pour son fils, qu’elle ne veut pas blesser, et les sentiments qu’elle éprouve pour le meilleur ami de ce dernier : “J’espère que je ne finirai pas au lit avec lui. Si je n’étais pas tiraillée, je coucherais avec lui” admet-elle.

Forcément, un tel témoignage a suscité énormément de réactions sur Reddit et beaucoup ont alerté la maman qu’elle risquerait de ruiner la vie de son fils, tout simplement. Certains saluent la conscience de la mère de penser à son fils en priorité, en ajoutant qu’elle doit continuer pour ne pas laisser une aventure éphémère tout gâcher.

D’autres reconnaissent que la situation n’est pas facile et ne blâment pas la mère d’avoir des sentiments, même si tous l’encouragent à ne pas céder à la tentation pour ne pas mettre en péril la relation de confiance qu’elle entretient avec son fils.