« Tout le monde sait et se tait » : une élève brise le silence après le suicide d'une lycéenne victime de harcèlement

Par |

Une lycéenne de dos

En début de semaine, une adolescente victime de harcèlement scolaire a mis fin à ses jours, dans une gare RER en région parisienne. À la suite de ce drame, une élève de son lycée est sortie du silence.

Le harcèlement scolaire tue. Ce fléau vient de faire une nouvelle victime. Il s’agit de Camélia, une adolescente de 17 ans scolarisée en terminale au lycée Honoré de Balzac à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne.

Lycée Honoré de BalzacCrédit Photo : Lycée Honoré de Balzac

Harcelée, une lycéenne se suicide

La jeune fille s’est donné la mort dans l’après-midi du mardi 13 janvier, dans l’enceinte de la gare de Villeparisis-Mitry-le-Neuf.

Comme le rapportent plusieurs médias, la lycéenne s’est allongée sur les rails à l’arrivée du RER B , avec l’intention de mettre fin à ses jours. Elle est décédée après avoir été percutée par le train, aux alentours de 16 heures 50.

Selon plusieurs sources, le drame a eu lieu devant des usagers impuissants. La victime a été déclarée morte sur place, et ce malgré l’intervention des secours.

Gare du RER B de Villeparisis-Mitry-le-NeufCrédit Photo : Wikimédia 

À la suite de cette tragédie, une enquête a été ouverte par le parquet de Meaux. Celle-ci a confirmé la thèse du suicide. Selon les proches de lycéenne, Camélia subissait des brimades de la part de certains de ses camarades de classe depuis décembre.

Contacté par la chaîne TF1, le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, a indiqué que « la défunte a pu faire état, auprès de sa famille, de harcèlement scolaire sans qu’aucune plainte ou signalement n’ait été porté à la connaissance de la police ou du parquet».

Il a ajouté que la direction de l’établissement scolaire avait « pris en compte cette situation, notamment l’année passée et encore récemment ».

Voiture de police nationale Crédit Photo : iStock

Une camarade de la victime sort du silence

La disparition brutale de la lycéenne a suscité une vague d’émotion parmi le personnel enseignant et les élèves, souligne RMC, qui a interrogé Leaticia, une adolescente de 17 ans scolarisée dans le même établissement que la victime.

« Ma professeure a pleuré ce matin, beaucoup de gens ont pleuré en apprenant son décès », a-t-elle confié.

Au micro de la radio, la jeune fille a fait aussi part de sa colère, avant de révéler que la situation de Camélia était connue. 

« Tout le monde sait, mais tout le monde se tait », a-t-elle expliqué à nos confrères.

Capture d'écran RMCCrédit Photo : RMC

D’après Laeticia, Camélia était une élève isolée et utilisée par sa bande d’amies.

« On parle d’une fille qui a des copines juste pour l’image, un peu bouche-trou. Elle n’est pas frappée, elle est entourée, mais on sait qu’il y a de l’hypocrisie ».

Toujours selon la lycéenne, la victime était aussi en proie à des rumeurs concernant sa sexualité.

« On sait qu’on lui tire dessus, qu’on répand des rumeurs sur elle, sur des relations avec des jeunes hommes. On dit que c’est une salope, qu’elle flirte avec des mecs… des choses qui salissent l’image d’une jeune fille », a-t-elle conclu.

Deux enquêtes sont actuellement en cours. La première pour déterminer les causes de la mort de Camélia, la seconde du chef de « harcèlement scolaire ayant conduit la victime à se suicider ».

Source : RMC
Suivez nous sur Google News
Harcèlement

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Wil Smith
« Comportement de prédateur » : stupeur à Hollywood, Will Smith visé par une plainte pour harcèlement sexuel
Adi Thao en pleurs
En pleurs, sa fille dénonce le harcèlement qu'elle subit à l'école, la vidéo poignante devient virale
Miss Provence
Destituée après avoir traité les autres Miss de «p*tes», Miss Provence va porter plainte pour diffamation et harcèlement
Les finalistes de Miss France 2025
Miss France 2026 sera épaulée par une ancienne Miss durant son règne, une première dans le concours
Millie Bobby Brown et David Harbour
Stranger Things : Millie Bobby Brown porte plainte contre David Harbour, que s'est-il passé sur le tournage de la saison 5 ?