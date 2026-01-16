« Tout le monde sait et se tait » : une élève brise le silence après le suicide d'une lycéenne victime de harcèlement

En début de semaine, une adolescente victime de harcèlement scolaire a mis fin à ses jours, dans une gare RER en région parisienne. À la suite de ce drame, une élève de son lycée est sortie du silence.

Le harcèlement scolaire tue. Ce fléau vient de faire une nouvelle victime. Il s’agit de Camélia, une adolescente de 17 ans scolarisée en terminale au lycée Honoré de Balzac à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne.

Crédit Photo : Lycée Honoré de Balzac

Harcelée, une lycéenne se suicide

La jeune fille s’est donné la mort dans l’après-midi du mardi 13 janvier, dans l’enceinte de la gare de Villeparisis-Mitry-le-Neuf.

Comme le rapportent plusieurs médias, la lycéenne s’est allongée sur les rails à l’arrivée du RER B , avec l’intention de mettre fin à ses jours. Elle est décédée après avoir été percutée par le train, aux alentours de 16 heures 50.

Selon plusieurs sources, le drame a eu lieu devant des usagers impuissants. La victime a été déclarée morte sur place, et ce malgré l’intervention des secours.

Crédit Photo : Wikimédia

À la suite de cette tragédie, une enquête a été ouverte par le parquet de Meaux. Celle-ci a confirmé la thèse du suicide. Selon les proches de lycéenne, Camélia subissait des brimades de la part de certains de ses camarades de classe depuis décembre.

Contacté par la chaîne TF1, le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, a indiqué que « la défunte a pu faire état, auprès de sa famille, de harcèlement scolaire sans qu’aucune plainte ou signalement n’ait été porté à la connaissance de la police ou du parquet».

Il a ajouté que la direction de l’établissement scolaire avait « pris en compte cette situation, notamment l’année passée et encore récemment ».

Crédit Photo : iStock

Une camarade de la victime sort du silence

La disparition brutale de la lycéenne a suscité une vague d’émotion parmi le personnel enseignant et les élèves, souligne RMC, qui a interrogé Leaticia, une adolescente de 17 ans scolarisée dans le même établissement que la victime.

« Ma professeure a pleuré ce matin, beaucoup de gens ont pleuré en apprenant son décès », a-t-elle confié.

Au micro de la radio, la jeune fille a fait aussi part de sa colère, avant de révéler que la situation de Camélia était connue.

« Tout le monde sait, mais tout le monde se tait », a-t-elle expliqué à nos confrères.

Crédit Photo : RMC

D’après Laeticia, Camélia était une élève isolée et utilisée par sa bande d’amies.

« On parle d’une fille qui a des copines juste pour l’image, un peu bouche-trou. Elle n’est pas frappée, elle est entourée, mais on sait qu’il y a de l’hypocrisie ».

Toujours selon la lycéenne, la victime était aussi en proie à des rumeurs concernant sa sexualité.

« On sait qu’on lui tire dessus, qu’on répand des rumeurs sur elle, sur des relations avec des jeunes hommes. On dit que c’est une salope, qu’elle flirte avec des mecs… des choses qui salissent l’image d’une jeune fille », a-t-elle conclu.

Deux enquêtes sont actuellement en cours. La première pour déterminer les causes de la mort de Camélia, la seconde du chef de « harcèlement scolaire ayant conduit la victime à se suicider ».