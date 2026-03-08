Le personnel d'un lycée se rase la tête en soutien à une enseignante atteinte d'un cancer

Aux États-Unis, des membres du personnel d’un lycée ont décidé de se raser la tête afin de soutenir une enseignante atteinte d’un cancer.

Un geste fort et symbolique.

Au Stephens County High School, un lycée public situé à Toccoa, dans l’État de Géorgie (États-Unis), six membres du personnel ont lancé une belle initiative en signe de solidarité avec Stacey Hemphill, une enseignante de design graphique qui lutte actuellement contre un cancer du col de l’utérus.

Crédit Photo : Stephens County High School

Un moment emprunt d’émotion

Comme le rapporte People, les collègues de la professeure malade se sont rasés la tête lors d’un événement spécial organisé le 25 février au sein du département Career, Technical, and Agricultural Education (CTAE) de l’établissement.

Des élèves en cosmétologie ont utilisé des tondeuses pour raser la tête des enseignants et membres du personnel volontaires.

Ce moment rempli d’émotion avait pour but d’honorer Stacey Hemphill et de lui montrer qu’elle ne traversait pas cette épreuve seule.

Crédit Photo : WNEG Radio

Au total, six personnes ont accepté de se couper les cheveux : Michael Ritcey, Chris Richman, David Montgomery, Brad Randall, James Flanagan et Chad Mann.

Cet acte solidaire a profondément ému Stacey Hemphill, qui a décrit ce moment comme ayant une « forte portée émotionnelle ».

Un geste solidaire qui fait du bien

Dans un communiqué, les responsables de l’école expliquent que cet événement reflète les valeurs mises en avant par la programme CTAE, où les lycéens apprennent non seulement des compétences techniques, mais aussi l’importance de l’empathie et du leadership.

Selon Bre Bardenwerper, coordinatrice de l’engagement scolaire et communautaire du lycée, cette démonstration de solidarité met en lumière le solide esprit d’unité qui anime la communauté scolaire.

Le corps enseignant, le personnel, les responsables de l’établissement ainsi que les élèves, continuent de se mobiliser autour de Stacey Hemphill pendant son traitement.

Crédit Photo : WNEG Radio

Ce soutien collectif fait chaud au cœur de la principale concernée.

« Ils m’ont montré que l’honneur ne réside pas dans la reconnaissance, mais dans le fait d’accompagner quelqu’un dans ses jours les plus difficiles afin qu’il n’ait pas à les affronter seul », explique-t-elle auprès de la radio locale WNEG Radio.

Selon elle, ce geste lui a donné davantage de force pendant cette période.