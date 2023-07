Une piste cyclable qui brille dans le noir vient d'être installée dans l'Essonne

Le département de l’Essonne a mis en place une piste cyclable innovante qui permet ainsi de limiter la pollution lumineuse des lampadaires.

Crédit photo : Le Parisien

C’est une installation originale qui vient d’être inaugurée dans l’Essonne, au niveau de la D838 entre Pussay et Angerville : une piste cyclable qui brille la nuit. Cette piste innovante s’étale sur 3 kilomètres et permet aux cyclistes nocturnes de voir dans le voir, sans la présence de lampadaires.

La piste cyclable a été recouverte de peinture jaune pâle qui, chaque jour, absorbe la lumière du soleil. La nuit tombée, cette même peinture renvoie la lumière emmagasinée pour permettre aux cyclistes (et piétons) d’avoir une visibilité.

Une peinture photoluminescente d’une durée de vie de 10 ans

La piste cyclable est donc recouverte d’une peinture photoluminescente qui est capable de briller dans le noir 10 heures en continu. Selon l’entreprise Olikrol, qui commercialise ladite peinture Luminokrom, cette dernière a une durée de vie d’environ 10 ans.

Une décennie durant laquelle des économies d’énergie pourront être réalisées, comme l’explique Sophie Rigault, conseillère départementale en charge des mobilités et de la voirie, au Parisien : « Les éclairages classiques par lampadaires coûtent très cher à installer et à entretenir. Les marquages photoluminescents sont plus adaptés, aussi parce qu’ils permettent de ne pas rajouter de la pollution lumineuse ».

En Pologne, une piste cyclable qui brille dans le noir https://t.co/fxDtFQ2jYn pic.twitter.com/WiU2AAsbvL — ReponseConso (@ReponseConso) October 7, 2016

L’Essonne rejoint ainsi la Gironde et la Sarthe qui ont déjà installé ce dispositif de piste cyclable photoluminescente. L’initiative est originale et écolo et a déjà fait ses preuves en dehors de nos frontières comme en Pologne, au Japon, au Canada et au Nigéria.