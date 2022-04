Une professionnelle fait payer 10 000 dollars pour trouver le prénom parfait de votre bébé

C'est l'histoire insolite du jour. Taylor A. Humphrey, 33 ans, a aidé à nommer plus de 100 bébés en 2020. Ce travail lui a permis de récolter plus de 150 000 dollars auprès de couples fortunés !

Vous pouvez maintenant embaucher un professionnel pour vous aider à trouver un prénom pour votre futur bébé. Mais attention, cela peut coûter jusqu'à 10 000 dollars !

Des parents paient jusqu'à 1500 dollars à une «professionnelle» qui aident à donner un prénom parfait pour leur enfant. Certaines familles ont même déboursé jusqu’à 10 000 dollars pour que Taylor Humphrey choisisse le prénom idéal pour leur bébé. Comment fait-elle ?

Un prénom parfait contre 10 000 dollars

Mme Humphrey est une femme d’affaires new-yorkaise qui n’a pas d’enfant. Elle se présente comme étant “une écrivaine et une conteuse passionnée”. Experte en stratégie de marque, en marketing et en réseaux sociaux, elle possède plusieurs cordes à son arc. Diplômée de l’université de New York, Taylor a déjà travaillé comme entremetteuse pour trouver le ou la compagne idéale pour son client, collectrice de fonds et organisatrice d'événements. La new-yorkaise ne s’est pas arrêtée là, puisqu’elle a également écrit deux scénarios de long-métrage et un pilote de télévision qui explorent la religion, la spiritualité, la science, et la nature inconditionnelle et durable [de] l'amour.

Chosir le prénom parfait pour votre bébé grâce à un professionnel. Crédit : Unsplash

Mais le domaine dans lequel Taylor Humphrey s’est fait de l’argent, c’est grâce au «baby namer professionnelle» (professionnelle des prénoms de bébé)”. En effet, elle a gagné plus de 150 000 $ l'année dernière en suggérant des surnoms à de futurs parents. Interrogée par le New Yorker, Mme Humphrey explique que «si on regarde les noms de bébé les plus populaires, c'est un signe révélateur des valeurs culturelles et des aspirations de chacun».

Une enquête généalogique pour trouver le bon prénom

Taylor Humphrey explique au New Yorker qu’elle a toujours été obsédée par les noms de bébé, “et qu'elle a finalement trouvé sa véritable vocation lorsqu'elle a créé son entreprise «What's In a Baby Name» en 2015. Les services de cette femme d’affaires vont d’une “simple” liste de prénoms de bébé qu’elle réalise sur-mesure suite à un appel téléphonique, à une enquête généalogique plus poussée pour déterrer d’anciens prénom dans les familles lointaines.

À titre d’exemple, l'entrepreneuse de 33 ans a choisi le nom de bébé “Parks“ pour un couple qui a eu son premier baiser dans une ville appelée Parker. Mme Humphrey gère aussi un compte TikTok avec de nombreux followers, où elle offre souvent des conseils gratuits.