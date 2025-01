Une star de TikTok partage une vidéo déchirante un jour avant de mourir

À la veille de sa mort, Deborah Finck, une star de TikTok, a partagé une vidéo déchirante.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Deborah Finck était un visage bien connu sur le réseau social TikTok, où elle était suivie par 446 000 abonnés.

Dans ses vidéos, cette maman de six enfants relatait son combat contre le cancer. Il y a cinq ans, Deborah Finck a été diagnostiquée d’un sarcome, une tumeur maligne rare qui se développe dans les tissus mous du corps.

Crédit Photo : Deborah Finck / TikTok

Face à la maladie, la tiktokeuse faisait preuve d’un immense courage. Toujours bienveillante et positive, elle était aussi une véritable source de soutien pour ses fans malades.

Comme le rapporte Unilad, Deborah Finck est décédé mardi 14 janvier des suites de sa maladie. Elle était âgée de 57 ans.

Crédit Photo : Deborah Finck / TikTok

C’est Katerina, l’une des filles de l’influenceuse, qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur son compte Instagram :

«On se souviendra toujours de toi, mais on ne te remplacera jamais. Tu as été le soleil de ma vie, et chaque fois que je verrai un tournesol, je saurai que tu es là avec moi. Merci à tous ceux qui ont aimé ma maman et lui ont témoigné de la gentillesse. Votre soutien représente beaucoup pour nous», a indiqué la jeune femme.

Crédit Photo : capture d'écran Instagram

Elle poste un message bouleversant avant de mourir

La veille de sa mort, la star de TikTok a partagé une vidéo déchirante sur ses réseaux sociaux. Dessus, la quinquagénaire répond à un abonné qui lui a révélé que son histoire l’avait aidé à faire face à sa dépression, à ses problèmes d’anxiété, ainsi qu’à ses pensées suicidaires.

«Cela signifie beaucoup pour moi que vous ayez partagé cela. Je suis assise ici et je me dis : ''Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde pour faire la différence ? Et peut-être que c'était mon but''», commente la mère de famille face caméra.

Avant d’ajouter :

«Vous avez beaucoup de raisons de vivre. Il y a beaucoup de gens qui sont encore là pour vous (…) La vie vaut la peine d’être vécue».

La publication de Deborah Finck a bouleversé les internautes, comme le montre cette salve de commentaires :