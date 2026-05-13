Mentez pour gagner ! Dans cette nouvelle version du UNO, tous les coups sont permis

Mattel a dévoilé UNO Liar's, une nouvelle version de son jeu emblématique qui inclut une nouveauté : le mensonge et le bluff sont permis ! Alors, arriverez-vous à piéger vos adversaires sans vous faire démasquer ?

Le UNO est un célèbre jeu de cartes qui plaît aux petits comme aux grands. Au fil des années, ce jeu a connu un si grand succès que Mattel a sorti “Dos”, une suite logique au UNO. Si ce dernier connaît un si grand succès, c’est parce qu’il est simple à comprendre et propose des interactions entre les joueurs.

Selon une étude OpinionWay, 74% des Français jouent régulièrement aux jeux de cartes, et pas seulement en famille : 60% jouent lors des soirées et des week-ends et 51% lors des grands repas entre proches. Le UNO a connu un si grand succès que d’autres versions du jeu sont sorties, comme cette version aux règles impitoyables qui risque de briser des amitiés.



Crédit photo : Mattel

Le mensonge et le bluff sont permis

Mattel revient avec une nouvelle version du UNO qui devrait plaire aux plus malicieux d’entre nous. Nommé UNO Liar's, cette nouveauté repose sur… le mensonge ! En effet, le mensonge et le bluff sont permis pour piéger vos adversaires, ce qui promet de pimenter les parties.

Concrètement, les joueurs peuvent désormais poser leurs cartes faces cachées, afin de mentir et de piéger leurs adversaires. Cette technique peut être utilisée pour poser des cartes difficiles. Si par exemple du rouge est demandé et que vous n’en avez pas, vous pouvez poser une carte d’une autre couleur face cachée sur la table pour tenter de continuer la partie.

Crédit photo : Mattel

Mais attention à ne pas vous faire prendre par vos adversaires ! Ces derniers peuvent vous accuser de mentir et si c’est le cas, vous devez piocher une nouvelle carte. À l’inverse, si vous dites la vérité, c’est la personne qui vous a accusé qui doit piocher à son tour.

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D’autres nouveautés

Cette nouvelle règle répond à la demande puisque selon l'étude d'OpinionWay, 41% des joueurs de moins de 35 ans n’hésitent pas à inventer leurs propres règles pour gagner, tandis que 30% trichent pour pimenter la partie.

Crédit photo : Mattel

En plus de cela, des cartes spéciales ont fait leur apparition dans le jeu. Quand on pose un 7, on doit changer sa main avec un autre joueur et si c’est un 10 qui est posé, l’ensemble des joueurs doivent échanger leur main. Enfin, le jeu est désormais plus inclusif car des symboles couleurs ont été ajoutés pour rendre le jeu plus accessible aux daltoninens.

Si vous aimez mentir et piéger vos amis, vous pouvez d’ores et déjà acheter cette nouvelle version du UNO sur le site officiel de Mattel. Ambiance garantie !