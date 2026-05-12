McDonald's propose un menu à 5 euros pour faire face à la hausse des prix, voici ce qu'il contient

Afin de permettre à ses clients de continuer à se rendre dans ses enseignes, McDonald’s propose des menus à prix réduits, dont l’un d’eux est à 5 euros seulement.

McDonald’s adapte ses prix pour faire face à l’inflation

En ce moment, les Français se serrent la ceinture plus que jamais. Face à l’inflation, McDonald’s a entrepris de baisser les prix de plusieurs de ces menus pour permettre à ses clients de continuer à venir dans son enseigne.

Après Burger King et KFC, c’est donc à la marque au M jaune de proposer des menus à des prix attractifs. En effet, McDonald’s propose, non pas un, mais trois menus à prix réduits. Vous en avez peut-être déjà vu la pub depuis quelques semaines : le menu Best Of est désormais à 7,50 euros contre 9 euros de base, avec toujours le choix de la viande (poulet, poisson ou double cheeseburger).

Un menu à 5 euros dont le contenu ne change pas

Capture d'écran. Crédit photo : McDonlad's

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Mais ce n’est pas tout, puisque McDonald’s a même pensé aux enfants. Ainsi, le Happy Meal se diversifie. Selon un communiqué de l’enseigne, 810 combinaisons sont maintenant disponibles pour composer le menu. Pas de panique, ce dernier reste toujours à 4 euros.

Pour un euro de plus, McDonald’s propose donc son nouveau menu, le McDeal. Le burger, « original et généreux », contient « davantage de bœuf ou de poulet », précise le fast-food dans son communiqué. À l’instar de son grand frère du Best Of, le McDeal propose deux steaks hachés ou deux galettes de poulet pané ou de poisson pané, au choix. Ensuite, vous avez le droit à une petite boisson, une petite frite et un dessert ou boisson chaude au choix : P'tit Sundae, P'tit milkshake, café espresso ou allongé ou McPops.

« Ce sont les mêmes produits et on n'a rien changé au niveau de la qualité, ni au niveau de l'approvisionnement », assure le PDG de McDonald’s France, Jo Sempels, à l’AFP.

Les clients de l’enseigne ont toute l’année pour profiter de ces prix réduits. Début 2027, ils devraient changer avec un risque d’augmentation de prix.