Véhicule électrique et batterie : une évolution d'autonomie conséquente

Sur le marché du véhicule électrique, l’autonomie des batteries a évolué pour s’affirmer de plus en plus comme une réelle alternative aux véhicules thermiques.

Sur le marché de l’automobile, plusieurs alternatives aux véhicules thermiques sont apparues. Les véhicules électriques en font partie. Ce sont les alternatives les plus solides aux solutions thermiques. Parmi les critères qui jouent sur leur capacité à challenger les thermiques, il y a l’autonomie et les batteries. Ces batteries et l’autonomie ont évolué.

Les premières batteries à 150 km d’autonomie

Tous les conducteurs de voitures électriques le savent, au moment de leur achat ou dans leur entretien de véhicule, l’autonomie est un critère majeur. Depuis l’arrivée des véhicules électriques smart ou d’autres constructeurs, de nombreux progrès technologiques ont été effectués pour améliorer cette autonomie. Ces progrès sont, en particulier, dus à la chimie des batteries des véhicules électriques qui constituent les voitures électriques ou encore en raison des bornes de recharge tout autant en termes de technologies que d’accessibilité.

Avant de pouvoir rivaliser avec les voitures thermiques, les véhicules électriques ont ainsi parcouru du chemin en termes d’autonomie. Dans les années 1990-2000, l’arrivée des voitures électriques sur le marché est perçue d’un œil novateur. La technologie est considérée comme possible alternative aux thermiques, mais son utilisation n’est pas encore démocratisée. Pour cause, le plus souvent équipées de batteries nickel-métal, l’autonomie n’était pas comparable aux véhicules classiques. Une autonomie pouvant atteindre les 160 km au mieux ne convenait pas aux usagers pour des longs trajets. De plus, le manque de bornes de recharge limitait l’utilisation pour ces longs trajets.

Les batteries lithium-ion, une avancée en termes d’autonomie

Avec l’expansion et le développement de batteries lithium-ion plus performantes, le véhicule électrique est entré dans sa seconde phase. Les années 2010 marquent l’avènement de voitures électriques plus autonomes. Certains véhicules dépassent les 160 km pour atteindre les 300 km d’autonomie. Des modèles haut de gamme promettent même jusqu’à 500 km.

Ces batteries lithium-ion ont ouvert une nouvelle ère du véhicule électrique avec une augmentation de la capacité de stockage d’énergie tout en limitant les coûts. Avec ce bond en avant en termes d’autonomie, le véhicule s’est développé, le réseau de bornes également pour un véhicule électrique qui s’affiche aujourd’hui comme une réelle alternative viable aux thermiques, bien plus qu’un espoir.

L’espoir d’encore plus d’autonomie

Si les batteries ont bien évolué en compagnie de l’autonomie depuis l’arrivée des véhicules électriques sur le marché, des perspectives d’évolution existent encore sur le marché. Des progrès en termes d’autonomie sont à envisager, notamment avec l’avènement de nouveaux types de batteries comme les batteries à électrolyte solide.

Cette solution innovante utilise un électrolyte solide contrairement aux batteries lithium-ion qui utilisent un électrolyte liquide. Cette technologie permettrait de stocker encore plus d’énergie avec un gain de durabilité, de sûreté et de légèreté. Avec un développement de cette technologie, des autonomies allant jusqu’à 1 000 km sont espérées par charge. Actuellement à l’état de prototype, ces batteries pourraient marquer, à l’image des batteries lithium-ion, une nouvelle ère des véhicules électriques.