La fin du papier toilette : voici l'accessoire venu des pays nordiques qui pourrait le remplacer

Le papier toilette est de plus en plus remis en question pour des raisons environnementales et sanitaires. Dans les pays scandinaves, une solution alternative s’est déjà imposée.

Le papier toilette pourrait bientôt finir aux oubliettes !

Alors que ce moyen d’hygiène intime est largement répandu en France, il ne fait pas l’unanimité dans les pays scandinaves, qui lui préfèrent une alternative plus saine et moins polluante.

Les limites du papier toilette traditionnel

Après le passage aux toilettes, nombreux sont ceux qui utilisent du papier toilette pour s’essuyer. Le hic ? Cette méthode comporte des inconvénients, tant pour la santé que pour la planète.

Vous l’ignorez peut-être, mais cette méthode de nettoyage est incomplète. Elle peut notamment laisser des résidus et provoquer des irritations sur les peaux sensibles, en raison du frottement. Pire encore, elle peut favoriser la propagation de bactéries.

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Ce n’est pas tout. La fabrication du papier toilette a un lourd impact sur l’environnement. Et pour cause : il est fabriqué à partir de pâte à papier issue des arbres, ce qui contribue à la déforestation.

Pour certaines marques, des produits chimiques sont même utilisés pour blanchir et parfumer le papier. Enfin, son caractère non réutilisable en fait une solution peu écologique, sans oublier une consommation continue qui peut peser sur le porte-monnaie.

Face à cette situation, il existe des alternatives plus hygiéniques, comme le bidet ou les toilettes japonaises équipées de jets d’eau.

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Par quoi le remplacer ?

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De leur côté, nos voisins scandinaves ont opté pour une autre méthode plus efficace, avec un impact environnemental réduit, rapporte le site spécialisé Science Post.

À l’instar des toilettes japonaises, cette solution repose sur l’eau. Il s’agit d’une douchette à fixer, similaire à celles commercialisées par la marque Boku, soulignent nos confrères.

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Comment ça fonctionne ? Pas de panique, le système est simple à installer : il se fixe sous la lunette des WC et transforme des toilettes classiques en installation plus moderne et fonctionnelle.

Dans le détail, ce système projette un jet d’eau activé à la demande, offrant une solution discrète et plus hygiénique.

Avant de sauter le pas, quelques précautions s’imposent, notamment le choix d’un kit compatible avec vos toilettes et l’espace disponible autour de la cuvette. Il est également recommandé de privilégier un modèle robuste, doté d’un jet d’eau réglable, pour plus de confort.

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Enfin, les personnes peu bricoleuses peuvent se rassurer : une clé à molette et un tournevis suffisent pour installer ce dispositif, le tout en moins de dix minutes !

Plus écologique et plus hygiénique, la douchette transforme l’usage des toilettes en un geste plus doux et plus confortable. Et vous, seriez-vous prêt à l’adopter ?