Excès de vitesse : voici la marge de tolérance des radars dans 5 pays voisins, la France n'est pas la plus clémente

En 2026, la France garde une marge de tolérance plutôt généreuse sur ses radars. Mais à quelques kilomètres de la frontière, le moindre kilomètre/heure de trop peut suffire à déclencher l'amende.

Si vous prenez la route des vacances cet été, mieux vaut vérifier deux fois le compteur dès que vous franchissez la frontière. La France applique une marge dite "technique" sur ses radars, censée compenser les imprécisions des appareils de mesure. Pour les radars fixes, c'est 5 km/h jusqu'à 100 km/h, et 5% au-delà. Sur une autoroute limitée à 130 km/h, vous ne risquez donc rien tant que vous ne dépassez pas 137 km/h, puisque la vitesse retenue après abattement reste sous la limite. Pour les radars mobiles, c'est encore plus large, avec une tolérance de 10 km/h ou 10%, ce qui veut dire que vous pouvez théoriquement rouler jusqu'à 144 km/h sur une portion à 130 sans recevoir de PV. Une "remise" plutôt confortable, sauf qu'elle s'arrête net à la frontière.

En Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas : la tolérance fond comme neige au soleil

Direction nos voisins. La Belgique reste la plus tolérante du peloton avec une marge de 6 km/h jusqu'à 100 km/h, et 6% au-delà, comme l'explique le magazine économique Trends-Tendances. Concrètement, sur l'autoroute belge limitée à 120 km/h, vous serez flashé à partir de 127 km/h. Mais attention, le pays a entamé un mouvement pour supprimer la marge dite "de tolérance" accordée par les parquets, ne laissant que la marge technique, beaucoup plus serrée.

Et chez les autres ? La marge se réduit à peau de chagrin :

Pays-Bas : 3 km/h en dessous de 100 km/h, 3% au-delà

: 3 km/h en dessous de 100 km/h, 3% au-delà Allemagne : 3 km/h en dessous de 100 km/h, 3% au-delà

: 3 km/h en dessous de 100 km/h, 3% au-delà Luxembourg : 3 km/h en dessous de 100 km/h, 3% au-delà

: 3 km/h en dessous de 100 km/h, 3% au-delà Suisse : entre 3 et 5 km/h selon le type de radar, parmi les plus stricts d'Europe

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Sur une route limitée à 90 km/h en Allemagne ou aux Pays-Bas, vous serez donc verbalisé dès 94 km/h, contre 96 km/h en Belgique et 96 km/h en France pour un radar fixe. La différence paraît minime sur le papier, mais sur un long trajet avec un régulateur mal calibré, elle se traduit vite par une amende dans la boîte aux lettres quelques semaines plus tard.

Les radars nouvelle génération qui ne pardonnent rien

Au-delà des marges officielles, certains nouveaux dispositifs déployés chez nos voisins changent complètement la donne. C'est notamment le cas du Velolaser, ce radar quasiment invisible qui sévit déjà en Espagne et en Italie. L'appareil peut flasher un véhicule jusqu'à 1 500 mètres de distance, enregistre jusqu'à trois infractions par seconde, et affiche une marge d'erreur ridicule de 2 km/h seulement. Autant dire que le moindre dépassement passe à la caisse.

Aux Pays-Bas et en Allemagne, l'amende tombe également beaucoup plus vite et plus cher. En Suisse, un excès de 16 km/h sur autoroute peut déjà coûter plusieurs centaines de francs, et au-delà de 25 km/h sur autoroute, c'est carrément le retrait du permis et un casier judiciaire qui vous attendent. La règle d'or pour partir tranquille reste la même : ne pas se fier à l'habitude française. Ce qui passe à 137 km/h sur l'A6 vous coûtera quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros sur une autoroute allemande ou suisse, sans compter les retraits de points qui peuvent suivre au retour. Mieux vaut donc régler le régulateur deux ou trois km/h en dessous de la limite affichée dès la frontière.