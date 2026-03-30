Vexé d'avoir été « humilié » par sa professeure, un ado de 13 ans la... poignarde et diffuse la scène sur Telegram

Une enseignante a été poignardée par l'un de ses élèves, qui estimait avoir été « humilié » en classe.

C'est un drame qui montre que la violence à l'école n'est pas une exception française.

Un adolescent italien a poignardé sa professeure et diffusé son attaque en direct sur les réseaux sociaux, car il aurait été vexé d'avoir été « humilié » en classe. Gravement blessée, l'enseignante a toutefois survécu.

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Vexé d'avoir été humilié par une enseignante, il la poignarde et diffuse la scène en direct

La scène a eu lieu dans la matinée du mercredi 25 mars au sein du collège Leonardo da Vinci à Trescore Balneario, près de Bergame, en Lombardie.

Si les circonstances exactes du drame demeurent encore assez floues, nos confrères transalpins du Corriere della Sera indiquent que l'adolescent, âgé seulement de 13 ans, s'est précipité sur sa professeur de français, Chiara M. et l'a poignardée à deux reprises, sous les yeux de témoins horrifiés.

L'attaque a eu lieu dans un couloir de l'établissement scolaire, peu après la sonnerie matinale, annonçant le début des cours. Le suspect aurait surpris la victime, âgée de 57 ans, par derrière avant de lui asséner un premier coup de couteau, au niveau du cou, puis un second à l'abdomen.

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Le jeune homme - qui portait un t-shirt blanc portant l'inscription « Vendetta » (« Vengeance ») - a tout filmé à l'aide de son smartphone, et diffusé la scène en direct sur une chaîne Telegram privée.

Héliportée d'urgence vers l'hôpital le plus proche, l'enseignante a été hospitalisée dans un état grave, mais ses jours ne sont pas en danger.

L'enquête a démontré que le geste du collégien était manifestement délibéré. Sur Telegram, des contenus aussi troublants qu'accablants auraient ainsi été retrouvés, notamment des photos d'armes mais aussi un « manifeste » présumé, dans lequel l'élève aurait annoncé à l'avance son attaque, justifiant celle-ci par les humiliations répétées que lui aurait infligées l’enseignante. Décrivant une vie « pleine d’injustice et de manque de respect », il aurait donc décidé de « prendre la situation en main », en s'attaquant à sa professeure.

Les enquêteurs auraient, en outre, découvert un pistolet d'alarme dans le sac à dos de l'adolescent, ce qui laisse supposer qu'il avait peut-être prévu de s'en prendre à d'autres personnes.

Enfin, en perquisitionnant son domicile, la police a par ailleurs retrouvé du matériel explosif à assembler.

Mineur et non responsable pénalement de ses actes, l'adolescent a été placé dans un centre d’accueil pour mineurs.