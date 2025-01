Voici 6 habitudes à adopter le soir pour vivre longtemps, selon une experte

Si vous vous sentez fatigué, voici six routines du soir à adopter avant le coucher pour rester en forme et bien vieillir.

On ne le répétera jamais assez : prendre soin de son corps au quotidien est primordial pour bien vieillir. Oubliez les produits de beauté hors de prix et autres crèmes coûteuses, voici cinq gestes simples à adopter avant le coucher pour rayonner et ralentir le vieillissement.

Instaurer une bonne routine sommeil

Ce n’est un secret pour personne : une bonne nuit de sommeil rime avec bienfaits sur l’organisme. Que faire pour mieux dormir ? Pour améliorer la qualité de votre sommeil, mettez en place une routine nocturne relaxante, note la coach de vie britannique Eliza Hartley

Comme elle le précise, la première étape consiste à réduire le temps d'écran avant d’aller au lit. Ensuite, maintenez une température fraiche dans la chambre pour un sommeil réparateur. Enfin, couchez-vous à une heure régulière pour avoir une peau de bébé au réveil.

Boire de l’eau avant de dormir

Les gens qui vieillissent bien ont souvent l'habitude de boire un verre d'eau une heure avant de se coucher. C'est un petit geste, mais il fait des merveilles sur la peau et la santé en général, souligne la spécialiste.

Peau repulpée et éclatante, grain plus affiné, yeux moins gonflés, amélioration de la circulation sanguine… Une bonne hydratation est bénéfique pour l’apparence physique et facilite également la digestion. C'est une habitude facile à intégrer dans votre routine qui peut faire une grande différence à mesure que vous vieillissez.

Une alimentation équilibrée sans se priver

Selon les experts, une alimentation équilibrée est la clé pour rester en bonne santé et pour avoir une belle peau. Pour les repas du soir, privilégiez les légumes, les protéines maigres et les céréales complètes. Concernant les envies de grignotage, on opte pour des alternatives saines comme des fruits à coque, du chocolat noir, une part de gâteau ou encore des bâtonnets de légume.

Une attitude positive

Selon une étude, le stress accélère le vieillissement. Par conséquent, il est recommandé d’essayer de voir les choses du bon côté pour améliorer votre santé. N'oubliez donc pas de sourire, de rester optimiste et d'accepter le processus de vieillissement avec positivité.

Pratiquer la pleine conscience

D’après Eliza Hartley, les personnes qui «vieillissent comme du bon vin» pratiquent la pleine conscience («mindfulness» en anglais). Selon l’association pour le Développement de la Mindfulness, la pleine conscience est« la conscience qui se manifeste lorsque l'on porte attention intentionnellement et de manière non jugeante sur l'expérience du moment présent ».

«Il peut s'agir simplement de prendre quelques minutes avant de se coucher pour se concentrer sur sa respiration, réfléchir à sa journée ou se livrer à une courte séance de méditation. Cette habitude du soir aide à faire le vide dans son esprit (…) », explique l’experte.

Une routine active le soir

Les personnes qui vieillissent bien privilégient ne restent pas inactives le soir. Elles pratiquent une activité physique modérée comme une promenade dans le quartier, des exercices d’étirement ou quelques pas de danse.

«Une routine active en soirée contribue non seulement à maintenir une bonne forme physique, mais favorise également un meilleur sommeil. Lorsque le corps est fatigué par l'activité physique, il a naturellement envie de se reposer, ce qui favorise un sommeil plus profond et plus réparateur», conclut la coach de vie.

