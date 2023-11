Voici comment savoir à tous les coups quelle est la caisse la plus rapide au supermarché, selon la science

Faire les courses n’est pas l’activité la plus amusante de la semaine. Alors, si en plus il faut attendre des heures à la caisse avant de pouvoir sortir, cela devient rapidement une corvée, voire une torture. Pourtant, il existe un moyen d’emprunter la caisse la plus rapide et c’est les mathématiques qui le disent.

Avez-vous déjà compté le temps que vous avez perdu à attendre à une caisse en supermarché ? La réponse est probablement beaucoup trop. De nos jours, nous sommes de moins en moins patients et la moindre petite attente a tendance à nous agacer.

Alors pour éviter à tout prix cette attente, on fait en sorte de choisir la caisse qui nous semble la plus rapide. En prenant en compte plusieurs éléments : le nombre de personnes à la caisse, la vitesse d’exécution de la caissière, le taux de remplissage des caddies… Et parfois, c’est l’instinct qui choisit.

Mal vous en a pris puisque vous vous retrouvez finalement à une caisse qui n’avance pas. Ce problème que l’on a tous déjà rencontré a été abordé sur TikTok par un mathématicien espagnol, Eduardo Sáenz de Cabezón. Ce dernier anime une émission de vulgarisation scientifique chez nos voisins et a livré la solution pour choisir la meilleure caisse en supermarché.

« Il faut donc aller dans la file où le processus qui fait perdre du temps surviendra le moins souvent »

Dans sa vidéo, le mathématicien pose d’abord cette question piège aux internautes : « Quand vous êtes à la caisse du supermarché et qu'il y a deux files d'attente : une avec quelques chariots, mais remplis, et une autre avec beaucoup de chariots mais avec très peu de choses à l'intérieur, laquelle choisissez-vous ? ». Vous connaissez la réponse ?

Pour Eduardo Sáenz de Cabezón, elle paraît évidente et pour cela, il s’appuie sur les mathématiques, son domaine de prédilection. « Les mathématiques vous disent qu'il vaut mieux prendre la ligne qui a le moins de chariots, même s'ils sont très pleins ».

Crédit photo : gorodenkoff/ iStock

Selon le spécialiste, il faut prendre en compte ce qui fait perdre le plus de temps à une caisse. « Quelle est réellement l'opération qui fait perdre du temps ? Eh bien, c'est le paiement. En réalité, l'acheminement des produits sur le tapis est rapide, mais c'est le paiement qui retarde tout et qui peut générer des problèmes », explique-t-il.

Il donne ensuite la solution pour passer à une caisse rapide : « Il faut donc aller dans la file où le processus qui fait perdre du temps surviendra le moins souvent. C'est clair : il vaut mieux une file avec peu de chariots, même s'ils sont très pleins, qu'une file avec beaucoup de chariots même s'ils sont presque vides », conclut le mathématicien. Alors, la prochaine fois que vous ferez vos courses, gardez en tête cette astuce.