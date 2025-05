Voici l'objet que vous ne devez jamais garder dans la douche, selon les dermatologues

Garder cet objet en particulier sous la douche peut avoir des conséquences sur la santé. Deux dermatologues révèlent ce qu’il faut faire pour éviter de tomber malade.

Quand il est question d’objets et de produits hygiéniques, une grande majorité des gens les range sur des supports de douche dédiés. Cela semble logique puisqu’ils sont à portée de main. Pourtant, nous sommes beaucoup à faire cette erreur. Un objet en particulier ne devrait pas être rangé et conservé dans la douche, d’après les dermatologues. Et ce, aussi bien pour votre santé que votre porte-monnaie.

Crédit photo : Thammasak_Chuenchom/ iStock

Rassurez-vous, il ne s’agit ni du shampoing ni du gel douche, mais plutôt du rasoir. Que vous le laissiez dans la douche ou sur un lavabo humide, vous faites une erreur. Selon la dermatologue Hannah Kopelman, ces deux endroits sont des terrains propices à la prolifération de bactéries.

« J’avoue qu’il est tentant de laisser son rasoir sous la douche pour plus de commodité, mais ce n’est vraiment pas une bonne idée », explique-t-elle.

Quels sont les risques pour la santé ?

Crédit photo : Evgeniia Gordeeva/ iStock

Il en va également pour votre santé. Son collègue, le Dr Arjun Dupati, ajoute que laisser les lames de rasoir dans la salle de bain peut accélérer le processus de rouille. En effet, l’oxygène mêlée à l’humidité constante du lieu corrode les lames du rasoir plus rapidement. Résultat, lorsque vous l’utilisez, vous risquez de vous faire plus d’entailles et de coupures.

Et comme ce n’était pas tout, les scientifiques ont découvert qu’il y avait quelques 4,9 millions de bactéries sur le manche d’un rasoir humide. Si en plus de cela, les lames du rasoir sont corrosives, c’est la porte ouverte aux bactéries qui vont prendre un malin plaisir à irriter la peau et provoquer des infections.

« J'ai reçu des patients souffrant de boutons de rasage enflammés ou de folliculite, et le plus souvent, cela est lié à une mauvaise hygiène du rasoir », précise encore Hannah Kopelman.

Que faire alors pour éviter ces désagréments ?

Crédit photo : miniseries/ iStock

La dermatologue recommande de rincer le rasoir abondamment après utilisation et de le sécher avec une serviette. Une fois rincé, rangez le rasoir dans un endroit sec, si possible en dehors de la salle de bain. Dans le cas inverse, rangez-le dans un tiroir ou une armoire. De cette façon, les lames resteront aiguisées plus longtemps, poursuit Hannah Kopelman.

Si vous souhaitez prendre encore plus de précautions afin d’éviter les infections cutanées, Arjun Dupati conseille d'appliquer une lotion après-rasage et une crème hydratante douce après votre séchage.

Enfin, les deux professionnels conseillent de changer les lames après 5 à 7 utilisations. Si vous remarquez de la rouille ou si la lame est rugueuse, jetez-là sans plus attendre.