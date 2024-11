Voici la couleur que portent toujours les personnes de mauvaise humeur, selon cette experte

Selon l’experte, les couleurs sont le reflet de notre état d’esprit. Mais elles peuvent également l’influencer pour le meilleur. Il en est une qui est largement plébiscitée par les personnes qui sont toujours de mauvaise humeur.

Si l’habit reflète le style vestimentaire d’une personne, ses couleurs reflètent son humeur. C’est ce qu’explique la sociologue allemande Eva Heller dans son livre intitulé La psychologie des couleurs : effets et symboliques. Selon elle, les couleurs que nous portons au quotidien traduisent notre état d’esprit.

Les personnes qui sont toujours de mauvaise humeur jetteraient leur dévolu sur trois couleurs en particulier avant de s'habiller chaque matin. Si vous croisez des personnes ayant opté pour ces couleurs, il se pourrait bien qu’elles soient plutôt de nature grognon.

La première de ces trois couleurs énoncées par Eva Heller est logiquement le noir. Il peut à la fois exprimer le deuil, la réflexion ou la déprime, que ce soit l’anxiété ou le fameux « coup de blues ». Deux autres couleurs symbolisent aussi un état plus mitigé.

Les couleurs pour influencer notre humeur

Crédit photo : Zephyr18/ iStock

La deuxième couleur privilégiée par les personnes de mauvaise humeur est le gris. Selon la sociologue experte en science des couleurs, le gris traduit un état d’indifférence et un manque d’énergie et peut également symboliser la tristesse ou la mélancolie de façon plus générale.

Dans son ouvrage, voici ce que l’auteure évoque sur le gris : « Lorsqu'une personne choisit des vêtements gris, elle peut être dans un état émotionnel plus réservé, essayant de ne pas attirer l'attention ou exprimant simplement un sentiment d'indifférence ».

La symbolique positive du gris est le calme et la douceur. On peut ainsi imaginer que les personnes s’habillant en gris sont soit mélancoliques, soit plus calmes. Ou bien qu’elles aspirent à un peu plus de paix dans leur quotidien.

Crédit photo : Prostock-Studio/ iStock

Enfin, pour la spécialiste, la couleur privilégiée par les personnes de mauvaise humeur est le marron. Sa teinte plus sombre peut être synonyme d’impureté. Mais utilisé correctement, le marron inspire la confiance, l’intelligence et la fiabilité puisqu’il rappelle la nature.

Les couleurs que nous portons traduisent notre personnalité et notre humeur. Mais elles peuvent aussi nous influencer. Si vous êtes de nature plus déprimée et que l’automne et l’hiver vous paraissent longs, optez pour des couleurs plus vives comme le jaune et l’orange qui stimuleront la joie. Pour aborder le quotidien plus sereinement tout étant plus tonique, privilégiez le bleu clair, le vert ou les couleurs pastels.