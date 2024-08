Si vous portez ce vêtement, vous êtes officiellement vieux, selon la génération Z

En perte de popularité auprès des jeunes, ce vêtement est désormais accolé à une génération plus ancienne.

Une vidéo est devenue virale sur TikTok il y a quelques jours. Si vous avez pour habitude de suivre cette tendance, vous allez prendre cher. Du moins, de la part de la génération Z et peut-être même des Millenials.

Dans cette vidéo publiée par l’utilisatrice amandaleefarinaa, on voit des clients amassés en nombre dans un bar local aux États-Unis un vendredi soir. Jusque-là, rien de plus normal. Sauf que la plupart des clients sont de jeunes femmes et qu’elles portent toutes la même tenue : un jean, un débardeur et des baskets. C’est ce dernier élément qui a surtout retenu l’attention des internautes.

S’il était de coutume autrefois de porter des hauts talons pour aller en soirée, ce n’est visiblement plus le cas aujourd’hui. La génération Z a mis fin à cette tradition, préférant opter pour des baskets bien plus confortables pour les accompagner jusqu'au bout de la nuit.

Des baskets plutôt que des talons hauts pour sortir

Le New York Post précise que des données récentes montrent que les ventes de baskets et autres chaussures plates et à talons bas ont grimpé en flèche ces dernières années, en particulier depuis la pandémie de Covid. À l’inverse, l’intérêt pour les talons hauts aurait diminué.

Face à ce constat et la popularité déclinante des talons hauts, les jeunes générations sont désormais en mesure d’identifier facilement toutes personnes plus âgées qu’elles. Les commentaires des internautes ne sont pas fait attendre sur le sujet :

« En tant que fille née en 1991 qui détestait porter des talons dans les années 2000, je salue ces jeunes filles et je les imite avec toutes les fibres de mon être. Laissez-moi simplement profiter de ma nuit confortablement. Merci », écrit une internaute. Une autre abonde dans ce sens, précisant qu’elle ne regrette pas la douleur aux pieds qu’elle pouvait ressentir après une soirée.

Cependant, il reste encore des personnes attachées aux bonnes vieilles tendances. « Oh mon Dieu, j'aurais détesté ça quand j'avais 20 ans. La meilleure partie quand on sortait était de se faire belle », a expliqué une internaute dont le commentaire a reçu près de 20 000 likes. « Je me souviens de l'époque où nous ne pouvions pas entrer dans une boîte de nuit si nous portions un jean », a fait remarquer un autre. « La mode a définitivement changé, j’ai 35 ans et quand nous sortions en boîte, nous portions des mini-robes et les plus hauts talons possible, même quand il neigeait dehors », se rappelle une troisième.

Peu importe les tendances, le plus important reste d’être bien dans ses baskets.