Voici la meilleure routine du matin pour être de bonne humeur, selon la science

Selon une étude, il existerait une routine matinale à respecter pour être de bonne humeur chaque jour. Explications.

Vous vous réveillez souvent de mauvaise humeur le matin ? Cela est peut-être dû à votre routine matinale. En effet, des scientifiques britanniques ont réalisé une étude financée par le fabricant de céréales Special K, avec la participation de plus de 2 000 personnes au Royaume-Uni, pour trouver la routine matinale idéale.

Relayée par le média The Independent, l’étude dévoile la routine à adopter chaque matin pour être de bonne humeur et commencer la journée du bon pied.

La routine matinale idéale

Cette étude se base sur un algorithme bien précis et un calcul à la minute près. Selon les scientifiques, il faudrait commencer par se réveiller à 6h44 et enchaîner à 7h12 avec 21 minutes de sport. Prenez ensuite une douche de 10 minutes et finissez avec un petit-déjeuner de 18 minutes.

Cette routine, qui semble millimétrée, peut en réalité être ajustée selon nos envies, en respectant certaines conditions. Par exemple, il est possible de commencer le sport à 7h15 au lieu de 7h12, l’essentiel étant de bien chronométrer chaque activité.

Cette routine doit être effectuée tous les matins pour qu’elle fonctionne et qu’elle vous apporte toute la bonne humeur dont vous avez besoin pour le reste de la journée.