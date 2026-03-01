Un serrurier dévoile une astuce efficace pour empêcher les squatteurs d'entrer dans votre maison

Capture d'écran TikTok

Un serrurier partage un précieux conseil pour empêcher les squatteurs de s’installer chez vous.

En France, il est interdit d’expulser un squatteur par ses propres moyens. Pourtant, certains propriétaires désespérés choisissent d’ignorer la loi.

Un agriculteur du Var a, par exemple, utilisé une tractopelle pour déloger une personne qui s’était installée chez lui, tandis qu’un autre homme a détruit sa propre maison à coups de masse pour empêcher des occupants illégaux d’y habiter.

Une personne en train de forcer une serrure Crédit Photo : iStock

Pour éviter ce genre de situations, il est possible de prendre certaines précautions afin de se prémunir contre les squatteurs.

C’est en tout cas ce qu’affirme un serrurier sur son compte TikTok, repéré par le magazine spécialisé Maison & Travaux. Selon lui, tout est une question de sécurisation.

Un serrurier dévoile une astuce efficace

Ce spécialiste, connu sous le pseudonyme de @dismaur, explique qu’une serrure de qualité est essentielle pour empêcher toute intrusion. Par ailleurs, celle-ci peut être renforcée par un accessoire en béton.

Dans une récente vidéo devenue virale, cet artisan évoque le bouclier de sécurité. Ce dispositif protège le cylindre et complique toute tentative d’effraction, augmentant ainsi la protection de la porte.

Dans le détail, il solidifie la serrure contre le crochetage et le perçage en rendant l’accès aux goupilles quasi impossible.

Conçu en métal dur, il résiste également au sciage, aux coups de masse et à l’arrachement, tout en limitant le risque d’ouverture avec une «bump key», une clé trafiquée utilisée par les cambrioleurs.

Un dispositif qui déstabilise le squatteur

Le bouclier de sécurité est une astuce efficace : il déstabilise le squatteur, incapable de savoir comment forcer la serrure. Dans la plupart des cas, l’intrus finit par renoncer pour éviter de se faire repérer.

Comme le précisent nos confrères, les portes blindées et les serrures connectées riment avec sécurité renforcée face aux tentatives d’ouverture.

Serrure connectée Crédit Photo : iStock

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !

