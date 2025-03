Voici la phrase que tous les parents devraient dire à leurs enfants selon un thérapeute

Quand il est question d’éduquer ses enfants, chacun sa méthode. Mais selon un thérapeute, il y a une petite phrase que tous les parents devraient utiliser pour changer la vie de leurs enfants.

Vos parents vous ont-ils bien élevé ? La réponse à cette interrogation reste propre à chacun. Mais selon le thérapeute et présentateur du podcast à succès Calm Parenting, Kirk Martin Kirk, vos parents ont fait un travail fantastique s’ils ont déjà utilisé cette phrase.

Crédit photo : standret/ iStock

Le thérapeute a révélé cette phrase, très simple, dans l’une de ses vidéos sur TikTok : « Je crois que tu en es capable ». D’après lui, utiliser cette phrase peut être plus bénéfique qu’on le croit puisqu’elle vise à encourager l’enfant quel que soit ce qu’il entreprend. Le thérapeute donne ainsi quelques exemples :

« Je crois que tu es capable d'utiliser ton imagination pour surmonter ton ennui » ; « Je crois que tu es capable de gérer cette frustration » ; « Je sais que cette dissertation est difficile, mais je crois que tu es capable d'utiliser ta créativité pour inventer une histoire vraiment cool », cite-t-il.

Encourager les enfants à essayer par eux-mêmes sans avoir peur de l’échec

Crédit photo : Harbucks/ iStock

En disant cette phrase régulièrement, vous montrez à vos enfants que vous croyez en eux et en leurs capacités. Vous leur montrez également que vous pensez qu’ils sont à la hauteur et capables de se débrouiller seuls. Ainsi, vous encouragez les enfants à croire en eux-mêmes et en leurs facultés à surmonter des obstacles sans craindre l’échec :

« Quand on dit ça, on veut dire : "Tu peux gérer ça". Je veux que les enfants affrontent l'adversité pour qu'ils apprennent à la gérer et qu'ils sachent qu'ils peuvent surmonter les épreuves de la vie », affirme Kirk Martin Kirk.

C’est de cette façon que les enfants développent leur confiance et leur estime de soi et se sentent bien dans leur peau, complète le site Your Tango. Ainsi, les enfants qui ont plus confiance en eux ne craignent pas de se lancer dans de nouvelles activités ni de faire des erreurs. Pourquoi ? Parce qu’ils se savent encouragés à essayer malgré la possibilité d’un échec. Ils se sentent également fiers de ce qu’ils font.

Crédit photo : Lordn/ iStock

Des études ont montré que les parents qui ne rassurent pas leurs enfants de la même façon peuvent entraîner des effets négatifs : les enfants développent une faible estime d’eux-mêmes et sont peu sûrs d’eux. Dès lors, ils craignent de ne pas être acceptés et dans les pires des cas, ils ont du mal à se défendre et abandonnent plus facilement. Les enfants qui n’ont pas confiance en eux ont du mal à gérer une défaite ou un échec. Par conséquent, ils sont amenés à ne plus retenter leur chance.

Pour conclure, inutile d’en faire trop. L’important est de montrer aux enfants que vous avez confiance en eux et que vous les soutenez pour qu’ils se lancent avec panache.