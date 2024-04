Cette célèbre ville française est celle où les femmes vivent le mieux, selon une enquête

Un nouveau classement a révélé quelle ville française était la meilleure pour les femmes. À la tête de cette liste se trouve une grande ville récompensée pour son accès à la santé, sa vie politique locale et les nombreuses mesures mises en place pour les femmes.

Si vous êtes une femme et que vous souhaitez déménager, cette enquête pourrait vous intéresser. Le magazine Femme Actuelle a récemment classé les différentes villes de France pour déterminer celles qui sont le plus accueillantes pour les femmes.

Les 50 plus grandes communes du pays ont été classées selon 21 critères dont l’offre de soins, la sécurité, les transports ainsi que l’offre culturelle et l’environnement.

La meilleure ville française pour les femmes

En première position de ce classement, on retrouve la ville de Strasbourg. En effet, Strasbourg serait la meilleure ville française où il fait bon vivre pour les femmes. Parmi ses points forts, on retrouve l’accès à la santé. Strasbourg est la première ville française à avoir proposé des paniers bios destinés aux femmes enceintes. En plus de cela, les agentes de l’Eurométropole de Strasbourg vont pouvoir profiter d’un congé menstruel, une première en France. Les habitantes saluent également la présence de nombreux pédiatres et gynécologues dans la ville.

Crédit photo : iStock

À Strasbourg, plusieurs postes importants sont occupés par des femmes. Jeanne Barseghian est la maire de la ville, Josiane Chevalier est préfète du Bas-Rhin et Pia Imbs est présidente de l’Eurométropole de Strasbourg. La cheffe de la police de l’air des frontières, la directrice de l’Agence régionale de santé du Grand-Est et la cheffe de la police municipale de Strasbourg sont toutes des femmes.

“Aucune autre métropole française ne peut se targuer d’une telle présence féminine à des postes clés”, a souligné Femme Actuelle.

Les femmes à l'honneur

Les femmes sont également mises à l’honneur dans la ville puisque de plus en plus de rues sont renommées avec des noms féminins. Récemment, une dalle a été installée en l’honneur de Simone Veil devant le Conseil de l’Europe. En plus de cela, un colloque est organisé chaque année pour lutter contre les violences faites aux femmes et une médiathèque pour les habitantes a été créée. Si Strasbourg met les femmes en avant, il reste des points à améliorer : Femme Actuelle dénonce l’extinction de l’éclairage public la nuit ainsi que le manque de sécurité pour les habitantes.

À la suite de ce classement, on retrouve les villes de Rennes et Bordeaux, respectivement classées en 2ème et 3ème positions.