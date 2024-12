Cette célèbre ville française est la plus pauvre du pays, 46% de la population vit sous le seuil de pauvreté

C’est un triste classement : l’Observatoire des inégalités a dévoilé quelle est la ville la plus pauvre de France. Voici le résultat.

Comme le rapport à l’argent est encore tabou, il n’est pas toujours facile de savoir si l’on fait partie de la catégorie riche, moyenne ou pauvre de France. Pour vous donner une idée, il existe un indicateur : le salaire moyen des Français. En plus de cela, il existe certains départements en France où les habitants sont mieux payés que d’autres. En prenant en compte ces données, il est possible d’avoir une idée sur la pauvreté en France. Pour rappel, on parle de pauvreté quand une personne manque d’argent pour mener une vie décente.

Crédit photo : iStock

Mais savez-vous quelle est la ville la plus pauvre de France ? Pour répondre à cette question, l’Observatoire des inégalités a dévoilé un rapport le 3 décembre dernier. En se basant sur des chiffres de l’INSEE, l’Observatoire a fait un classement des villes les plus pauvres de France, et l’une d’elles arrive en tête.

La ville la plus pauvre de France

Selon le classement, la ville la plus pauvre de France en 2024 n’est autre que Roubaix. Dans cette commune qui abrite 103 383 habitants, 46% de la population vit sous le seuil de pauvreté, avec un revenu médian de 886 euros nets par mois.

Crédit photo : Ville de Roubaix

À titre de comparaison, le salaire médian des Français en 2024 est estimé à 2 200 euros nets par mois. En France, le seuil de pauvreté est quant à lui fixé à 1 200 euros. 9 millions de Français seraient sous cet indicateur, dont près de la moitié des habitants de Roubaix.

Mais pourquoi Roubaix est-elle une ville si pauvre ? Tout d’abord, il s’agit de la 44ème commune la plus peuplée de France. Sur 100 000 habitants, près de 40 000 sont considérés comme pauvres. Le taux de chômage s’élève à 11,9% sur le deuxième trimestre 2024. Bien que la ville possède un patrimoine culturel remarquable, l’accès à l’emploi est limité. Suite à la fermeture de grandes entreprises, les opportunités professionnelles sont moins nombreuses sur place. Enfin, Roubaix fait partie des Hauts-de-France, soit la quatrième région la plus pauvre du pays.

“Les Hauts-de-France représentent une France populaire avec de plus dures difficultés qu’ailleurs. Le Nord ou encore l’Aisne avoisinent un taux de pauvreté proche des 19%. À Amiens, des inégalités gigantesques entre les quartiers riches et pauvres s’observent. C’est une région marquée par la désindustrialisation, une grande vague d’immigration à l’après-guerre et une politique de construction de logements sociaux. C’est un palmarès qui dépend de la taille des communes et de leur périmètre. Si on prenait des villes moins peuplées, Roubaix n’arriverait pas en tête”, explique Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités, à France 3.

Crédit photo : Ville de Roubaix

Malheureusement, cette tendance ne semble pas s’arranger avec le temps. En 2012, d’après un classement effectué par le cabinet Compass, Roubaix était déjà la ville la plus pauvre de France. Une triste distinction pour cette ville.