Voici le métier le plus ennuyeux du monde, selon une étude

Selon une récente étude menée par des chercheurs britanniques, il existerait une profession qui, aux yeux du grand public, serait particulièrement ennuyeuse. Voici laquelle.

Quand on cherche un travail, nous devons prendre en compte plusieurs critères pour décrocher le job de nos rêves. Aujourd’hui, pour 8 Français sur 10, le salaire n’est plus l’élément le plus important à prendre en compte quand on recherche un emploi.

En effet, nous pouvons chercher à avoir une bonne entente avec nos collègues et notre hiérarchie, mais aussi avoir des tâches importantes, pour ne pas nous ennuyer et être lassé du quotidien. Une étude parue dans Sage Journals a été menée à ce sujet par des chercheurs de l’université d’Essex, au Royaume-Uni. En interrogeant 500 participants sur la perception qu’ils ont de certaines professions, les chercheurs ont établi un classement des métiers les plus ennuyeux au monde. Des métiers qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense, et que vous exercez peut-être. Voici de quelles professions il s’agit.

Crédit photo : iStock

Le métier le plus ennuyeux au monde

Selon les personnes interrogées, les métiers liés aux chiffres sont considérés comme étant particulièrement ennuyeux. En effet, la profession d’analyste de données est en première position du classement à cause de son côté répétitif et peu créatif. En deuxième position, on retrouve le métier de comptable suivi de celui de fiscaliste, à la troisième marche du podium.

Si ces métiers semblent ennuyants, c’est également le cas des professions dans l’assurance, que l’on retrouve en quatrième position.

“Gérer des sinistres et jongler avec des contrats ne semble pas particulièrement palpitant aux yeux du grand public”, a affirmé le magazine GQ.

Crédit photo : iStock

Enfin, le métier d’agent d’entretien est en cinquième position, à cause de son côté répétitif et de ses tâches peu passionnantes. Cependant, il est important de rappeler que cette étude se base sur l’opinion du grand public et que les personnes qui exercent ces métiers au quotidien n’ont pas été interrogées, alors qu’elles peuvent être passionnées par leur travail.

À l’inverse, les métiers passionnants cités par les personnes interrogées sont ceux de l’art, des sciences appliquées, de l’enseignement et du journalisme. En effet, ces professions allient actions et créativité, ce qui semble plus attrayant. Et vous, qu’en pensez-vous ?