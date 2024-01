Voici le pourcentage de salariés qui gagnent plus de 3 000 euros par mois en France, en faites-vous partie ?

L’Observatoire des Inégalités a publié une étude dévoilant le pourcentage de Français qui gagnent plus de 3 000 euros nets par mois. En faites-vous partie ?

En France, il peut être difficile de se faire une idée des différents niveaux de rémunération. Comment peut-on savoir si l’on fait partie des salariés français les mieux payés ou au contraire, les moins bien payés ? Pour vous aiguiller, l’Observatoire des Inégalités a récemment publié une étude sur le sujet, en s’appuyant sur des chiffres de l’Insee.

Selon les résultats de l’étude, un quart des salariés français touchent moins de 1 670 euros nets par mois à temps plein, et la moitié moins de 2 092 euros. À savoir que ces données concernent uniquement le secteur privé. Les salaires du secteur public sont généralement plus hauts, du fait du niveau de qualification lui aussi plus élevé.

Combien de Français gagnent plus de 3 000 euros par mois ?

Dans cette étude, l’Observatoire des Inégalités a dévoilé le pourcentage de Français qui gagnent plus de 3 000 euros nets par mois. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce pourcentage n’est pas si bas que ça.

En effet, selon des informations rapportées par BFMTV, 23% des Français gagnent plus de 3 000 euros nets par mois.

Crédit photo : iStock

Par la suite, 10% des salariés français gagnent plus de 4 170 euros nets par mois, et 1% plus de 10 000 euros nets mensuels.