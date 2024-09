Ces deux métiers recrutent et proposent des salaires en forte hausse

Dans le secteur de l’industrie, deux métiers se sont beaucoup développés ces dernières années. Aujourd’hui, ils recrutent et voient leurs salaires grimper en flèche.

Il n’est pas toujours facile de savoir quel métier on veut exercer dans la vie. Pour trouver votre vocation, vous pouvez faire quelque chose que vous aimez. Mais si vous n’avez pas d’idée précise, l’argent peut être une source de motivation. Certains métiers connaissent actuellement une forte demande et proposent des salaires qui ne cessent d’augmenter avec les années.

Crédit photo : iStock

C’est le cas de deux professions dans le monde de l’industrie. Ce domaine s’est beaucoup développé ces dernières années, notamment en raison de l’inflation et de la pénurie de main-d’oeuvre, qui participent à l’augmentation des salaires.

Les métiers de l’industrie recrutent

Et si vous deveniez technicien de production ou technicien de maintenance ? Le premier supervise la fabrication de pièces mécaniques tandis que le deuxième, aussi connu sous le nom de “technicien SAV”, assure la surveillance et la réparation des machines. Actuellement, comptez un salaire de 30 000 euros bruts par mois pour un technicien de maintenance et 26 000 euros pour un technicien de production. Après 10 ans de métier, il est possible de gagner jusqu’à 45 000 euros bruts.

Crédit photo : iStock

Cependant, ces salaires augmentent d’année en année. En 2025, la rémunération pourrait continuer d’augmenter et connaître une hausse de 3% à 7%. Pour exercer ces métiers, vous aurez besoin d’un CAP ou d’un BTS dans le domaine de l’industrie. En effet, avec le développement des robots et de l’intelligence artificielle, des compétences techniques sont nécessaires pour travailler dans ce domaine. Une chose est sûre : vos efforts seront récompensés.